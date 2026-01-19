L’affaire repose sur un mode opératoire aussi simple qu’efficace. Pendant plusieurs années, entre 2018 et 2022, cet agent municipal affecté aux services financiers a exploité l’accès aux logiciels comptables de la ville en profitant des postes informatiques laissés sans surveillance par ses collègues. Lorsque ces derniers s’absentaient sans verrouiller leur session, il pouvait intervenir directement depuis leur compte.

Grâce à ces accès et ses attributions, il modifiait des coordonnées bancaires ou validait des virements frauduleux, en les faisant passer pour des opérations parfaitement légitimes. Les sommes étaient ensuite redirigées vers des comptes qu’il contrôlait, parfois via des structures intermédiaires comme des associations. Ce détournement progressif, bien intégré aux circuits internes de paiement, et presque indétectable a permis à la fraude de durer sans éveiller immédiatement les soupçons.

De plus, l'homme, en qui la municipalité avait toute confiance, été chargé des procédures de contrôle en cas d'anomalie et a pu maquiller ses traces durant plusieurs années sans être inquiété.

Ce n’est qu’après des vérifications approfondies et une enquête interne que les sommes détorunées ont été détectées. Le préjudice s'élève à près de 3 millions d’euros pour la collectivité.