Dévoilé secrètement à la presse lors d’un événement organisé fin novembre à Londres, un nouveau modèle de ROG Zephyrus G14, entièrement motorisé par Intel, semble avoir fait l’objet d’un torpillage en règle. Il devait pourtant être officialisé au CES, et trouver le chemin de toutes les bonnes boutiques rapidement après.
Ajouté aux gammes d’ASUS en 2020, le petit ROG Zephyrus G14, PC portable gaming de 14 pouces, a (presque) toujours été animé par un tandem CPU / GPU signé AMD et NVIDIA. Il y avait bien eu, en 2022, des variantes Radeon RX 6800S / 6700S de l’appareil, mais ces dernières ont globalement peu marqué les esprits et n’avaient d’ailleurs pas été reconduites.
C’est donc par surprise qu’après cinq générations de G14 armées par AMD et NVIDIA, ASUS nous montrait sous embargo, à Londres, fin novembre, une toute nouvelle version du PC s’appuyant uniquement sur une puce Intel Panther Lake. Comprenez par là que, pour la première fois, le Zephyrus G14 se dispensait de toute carte graphique dédiée. À la place ? Le puissant iGPU Arc B390 intégré aux nouveaux Core Ultra X7 358H, X7 368H et X9 388H d’Intel. Rien d’autre.
Forte de cette configuration atypique pour un modèle gamer historiquement très typé NVIDIA, cette itération Panther Lake du G14 constituait une alternative intéressante, car plus abordable, plus silencieuse et plus légère que les autres moutures également annoncées cette année, dotées cette fois d’un traditionnel duo AMD Gorgon Point/NVIDIA GeForce RTX 50. Cette proposition originale dans l’offre gaming d’ASUS, que nous attendions avec beaucoup d’intérêt (et qui faisait il y a quelques semaines encore la fierté d’Intel), a donc fait long feu.
Un G14 100% Intel soudainement évincé…
Cette annulation au dernier moment du Zephyrus G14 « full Panther Lake » qu’ASUS prévoyait de lancer à l’issue du CES 2026, nous ne l’avions pas vue venir. Il faut bien l’admettre.
Nous en avons d’abord eu vent par deux de nos confrères français. Une session de démonstration des iGPU Panther Lake organisée par Intel, à laquelle nous avons pu prendre part, nous a ensuite permis d’obtenir un deuxième indice confirmant l’hypothèse d’un torpillage de dernier instant de ce G14 spécifique.
Pour vous situer, nous étions installés dans une salle feutrée où plusieurs PC Panther Lake avaient été disposés. À l’entrée de la pièce, plusieurs laptops, parmi lesquels se trouvait un petit PC portable noir de 14 pouces dont les logos avaient été intégralement couverts de Duck Tape foncé : il s'agissait bien du G14 en question. Visiblement, Intel ne souhaitait pas que l’on identifie au premier coup d’œil un modèle qui ne serait pas commercialisé au bout du compte.
Interrogé à propos de ce produit, un porte-parole d’Intel croisé plus tard, lors d’un autre rendez-vous, nous a confirmé à mi-mot que l’appareil avait fait l’objet d’une mise au placard tardive, en précisant aussi sec qu’Intel « ne commenterait pas les décisions de ses partenaires ».
ASUS et Intel gênés aux entournures
En parallèle, un échange avec les représentants français d’ASUS nous permettait d’établir que le Zephyrus G14 sans GPU dédié avait bien été évincé à la dernière minute. Notre contact nous parlait alors d’une annulation « pour le moment », évoquant un « changement de stratégie interne » sans nous en dire tellement plus.
Nous avons toutefois appris que ce revirement serait intervenu mi-décembre, juste avant les fêtes, moins d’un mois avant le coup d’envoi du CES 2026 et l’officialisation dudit produit… et alors qu’ASUS avait déjà envoyé (sous embargo) une bonne partie de ses communiqués à la presse.
La grande question à laquelle il est malheureusement difficile de répondre, du moins à ce stade, est celle du motif. Pourquoi diable ASUS a-t-il choisi d’exfiltrer en catastrophe ce modèle du G14 2026 ? On peut penser que la gamme ROG se serait mal accommodée du relatif manque de puissance de cette solution Core Ultra de série 3 dépourvue de GPU dédié, mais ce serait oublier un peu vite qu'ASUS a déjà lancé des modèles ROG dépourvus de carte graphique dédiée.
On pense par exemple à la très récente ROG Flow Z13, équipée d'une puce AMD Ryzen AI MAX+ 395. Une tablette gaming axée sur l'hypermobilité et la faible consommation. ASUS est donc tout à fait enclin à lancer ce type de produits, et le G14, petit appareil ultraportable pesant à peine 1,5 kg, se prêtait d'après nous parfaitement à cet exercice.
Plusieurs autres pistes possibles
Autre piste : un désaccord de dernière minute entre Intel et ASUS sur des modalités commerciales ou marketing qui nous échappent. On peut aussi penser, en restant très prudents faute de preuves, que le passage d'un tel appareil à une solution graphique Intel a éventuellement déplu à NVIDIA. La firme, qui a jusqu'à présent toujours équipé le G14, a peut-être poussé ASUS à reconsidérer ce lancement, à l'annuler, ou simplement à le décaler un peu pour laisser aux moutures AMD/NVIDIA le temps de briller.
NVIDIA pèse suffisamment pour se permettre une telle requête, mais nous n'avons aucune information nous permettant d'aller au-delà de cette simple spéculation.
Une autre explication avancée par Tom’s Guide pour l’annulation de ce Zephyrus G14 100% Intel pointe moins vers une manœuvre politique que vers des problèmes d’approvisionnement. Selon le site tech, la forte demande pour les puces Intel Panther Lake, combinée à certains dysfonctionnements dans la chaîne de production, aurait compliqué la tâche d’ASUS pour sécuriser suffisamment de composants pour ce modèle spécifique. De quoi pousser la marque à revoir ses plans et à reporter, voire annuler, cette configuration plutôt que de la lancer en volumes limités.
Notons que ce nouveau Zephyrus G14 sortira bien en France à compter du second trimestre 2026, en versions Intel « Panther Lake » et AMD « Gorgon Point »… mais dans tous les cas assorti d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX « Blackwell » (de la RTX 5060 à la RTX 5090). L'heure où l'étiquette GeForce disparaîtra sur certaines moutures du G14 n'a donc pas encore sonné.