Ajouté aux gammes d’ASUS en 2020, le petit ROG Zephyrus G14, PC portable gaming de 14 pouces, a (presque) toujours été animé par un tandem CPU / GPU signé AMD et NVIDIA. Il y avait bien eu, en 2022, des variantes Radeon RX 6800S / 6700S de l’appareil, mais ces dernières ont globalement peu marqué les esprits et n’avaient d’ailleurs pas été reconduites.

C’est donc par surprise qu’après cinq générations de G14 armées par AMD et NVIDIA, ASUS nous montrait sous embargo, à Londres, fin novembre, une toute nouvelle version du PC s’appuyant uniquement sur une puce Intel Panther Lake. Comprenez par là que, pour la première fois, le Zephyrus G14 se dispensait de toute carte graphique dédiée. À la place ? Le puissant iGPU Arc B390 intégré aux nouveaux Core Ultra X7 358H, X7 368H et X9 388H d’Intel. Rien d’autre.

Forte de cette configuration atypique pour un modèle gamer historiquement très typé NVIDIA, cette itération Panther Lake du G14 constituait une alternative intéressante, car plus abordable, plus silencieuse et plus légère que les autres moutures également annoncées cette année, dotées cette fois d’un traditionnel duo AMD Gorgon Point/NVIDIA GeForce RTX 50. Cette proposition originale dans l’offre gaming d’ASUS, que nous attendions avec beaucoup d’intérêt (et qui faisait il y a quelques semaines encore la fierté d’Intel), a donc fait long feu.