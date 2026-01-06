Exit les références WD_Black et WD_Blue héritées d'un passé sous la tutelle de Western Digital, Sandisk officialise sa nouvelle gamme.
C'est finalement au CES 2026 de Las Vegas que la passation de pouvoir entre la division SSD de Western Digital et l'ancienne filiale Sandisk aura été achevée. Les anciennes références « WD » passent maintenant sous pavillon « Optimus ».
Lente transition vers la ré-indépendance de SanDisk
Souvenez-vous, il y a un peu plus de dix ans maintenant – en octobre 2015 – Western Digital déboursait la coquette somme de 19 milliards de dollars pour faire l'acquisition de la société Sandisk, spécialiste des solutions flash.
L'objectif était alors évident pour le numéro un du disque dur à l'époque : refaire son retard sur un segment du stockage qu'il ne maîtrise pas du tout. Les SSD et la mémoire flash ne sont pas dans l'ADN de Western Digital qui acquiert donc Sandisk et tente une fusion… qui ne semble jamais avoir pris complètement.
En octobre 2023, Sandisk avait déjà retrouvé une partie de son indépendance et les deux sociétés avaient convenu d'une restructuration sur le long terme afin de ne pas perdre les clients et assurer le suivi de manière optimale. Nouvelle étape en février dernier, le Nasdaq intégrait la cotation de Sandisk.
Pour autant, un produit comme le Sandisk WD_Black SN8100 – testé dans nos colonnes en juin dernier – continuait d'arborer le même design que sous l'ère Western Digital et le terme WD_Black était d'ailleurs conservé pour assurer une certaine continuité.
Trois segments : Optimus, Optimus GX, Optimus GX PRO
À la faveur du CES 2026 qui se tient actuellement à Las Vegas, Sandisk a donc officialisé la fin de tout reliquat Western Digital : les termes WD_Black et WD_Blue disparaissent alors qu'émerge Optimus.
La marque Optimus est divisée en trois segments avec Optimus, Optimus GX et Optimus GX PRO. Trois segments alors que WD n'existait qu'en Black et Blue ? La raison est finalement assez simple : Sandisk a profité de l'occasion qui lui était donné pour davantage segmenter les choses.
Il n'est ainsi plus question de mélanger des SSD sans et avec cache DRAM : comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus, les WD_Blue deviennent Optimus, les WD_Black les moins « évolués » deviennent Optimus GX tandis que les modèles les plus ambitieux passent en Optimus GX PRO.
Sandisk précise que « la transition des marques WD_Black et WD_Blue vers l'identité SANDISK Optimus débute avec cette annonce. Les premiers produits arborant ce nouveau branding devraient être disponibles chez certains distributeurs dans le monde entier au cours du premier semestre 2026 ».
Demeure une inconnue cependant : alors que les prix de la NAND sont au plus haut, dans le sillage des pénuries autour de la DRAM, la question se pose d'un réalignement tarifaire de Sandisk. À vérifier quand le marché sera plus calme.