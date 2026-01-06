Souvenez-vous, il y a un peu plus de dix ans maintenant – en octobre 2015 – Western Digital déboursait la coquette somme de 19 milliards de dollars pour faire l'acquisition de la société Sandisk, spécialiste des solutions flash.

L'objectif était alors évident pour le numéro un du disque dur à l'époque : refaire son retard sur un segment du stockage qu'il ne maîtrise pas du tout. Les SSD et la mémoire flash ne sont pas dans l'ADN de Western Digital qui acquiert donc Sandisk et tente une fusion… qui ne semble jamais avoir pris complètement.

En octobre 2023, Sandisk avait déjà retrouvé une partie de son indépendance et les deux sociétés avaient convenu d'une restructuration sur le long terme afin de ne pas perdre les clients et assurer le suivi de manière optimale. Nouvelle étape en février dernier, le Nasdaq intégrait la cotation de Sandisk.

Pour autant, un produit comme le Sandisk WD_Black SN8100 – testé dans nos colonnes en juin dernier – continuait d'arborer le même design que sous l'ère Western Digital et le terme WD_Black était d'ailleurs conservé pour assurer une certaine continuité.