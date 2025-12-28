Microsoft a largement remanié l'interface de Windows 11 afin qu'elle soit plus pratique à utiliser sur console portable, c'est la Xbox Full Screen Experience et cela fait un bien fou !
ASUS, MSI et maintenant Lenovo, tous les fabricants de consoles portables sous Windows 11 se convertissent les uns après les autres à cette nouvelle interface signée Microsoft et qui, sans réellement faire de l'ombre au Big Picture de Steam, s'en rapproche sensiblement.
Après ASUS et MSI, Lenovo améliore son ergonomie
En octobre dernier, nous testions la toute nouvelle console portable signée ASUS, la ROG Xbox Ally X. L'ajoute de la dénomination Xbox n'était alors pas le fruit du hasard : elle soulignait la collaboration avec Microsoft.
Non, contrairement à ce que certains avaient pu penser, Microsoft ne semble pas avoir été directement impliqué dans la conception matérielle de la machine. En revanche, en apportant de notables améliorations à son logiciel, elle a bel et bien participé à l'amélioration de la machine par rapport à la génération précédente.
Windows 11 est donc toujours d'actualité sur cette machine, mais l'intégration de la Xbox Full Screen Experience autorise un bien plus grand confort d'utilisation alors que la charge mémoire du système est plus faible que sur un Windows 11 classique. Cette relative « légèreté » du système a été soulignée par MSI.
En effet, dans la foulée d'ASUS, l'autre géant de la console portable Windows 11 – avec sa gamme Claw – n'a pas tardé à réagir au lancement de la ROG Xbox Ally X. Pas de nouvelle machine à l'horizon pour MSI, mais la prise en compte de la Xbox Full Screen Experience à travers d'une mise à jour logicielle.
La Xbox Full Screen Experience pas automatique
En plus du confort d'utilisation, MSI a clairement mis en avant les gains obtenus avec l'utilisation de la Xbox Full Screen Experience, chiffres à l'appui : la charge mémoire plus faible permet même quelques gains en images par seconde.
Aujourd'hui, c'est donc la société Lenovo qui décidé d'emboîter le pas à ses deux concurrentes en proposant la mise à jour de son logiciel maison, le Legion Space qui passe en version 1.3.4.9. Une mise qui corrige divers bugs, mais se focalise sur la prise en charge de ce qu'elle nomme la Windows full-screen experience.
Un changement de nom qui ne change rien à l'affaire, il s'agit toujours bel et bien de la Xbox Full Screen Experience telle que nous l'avons déjà croisée chez ASUS ou MSI avec une différence toutefois : elle n'est pas activée par défaut une fois la mise à jour de Legion Space appliquée.
Legion Space dans sa nouvelle version 1.3.4.9. ©VideoCardz
De manière assez surprenante, ce sont donc les usagers qui, une fois la mise à jour appliquée, doivent l'activer. Il est alors possible de profiter d'autres petites améliorations comme la présence d'un raccourci fonctionnant comme le Win + F11 via une longue presion sur Legion R.
Il est toutefois à noter que, pour le moment, tous les utilisateurs ne semblent pas bénéficier de cette mise à jour : gageons que Lenovo ait décidé de procéder par vagues. Sachez cependant que toutes les Legion Go sont concernées depuis la Go 1 jusqu'à la Go 2 en passant par la Go S.