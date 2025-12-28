En octobre dernier, nous testions la toute nouvelle console portable signée ASUS, la ROG Xbox Ally X. L'ajoute de la dénomination Xbox n'était alors pas le fruit du hasard : elle soulignait la collaboration avec Microsoft.

Non, contrairement à ce que certains avaient pu penser, Microsoft ne semble pas avoir été directement impliqué dans la conception matérielle de la machine. En revanche, en apportant de notables améliorations à son logiciel, elle a bel et bien participé à l'amélioration de la machine par rapport à la génération précédente.

Windows 11 est donc toujours d'actualité sur cette machine, mais l'intégration de la Xbox Full Screen Experience autorise un bien plus grand confort d'utilisation alors que la charge mémoire du système est plus faible que sur un Windows 11 classique. Cette relative « légèreté » du système a été soulignée par MSI.