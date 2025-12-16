Motorola a officiellement confirmé le déploiement d’Android 16 sur le Moto G86, quelques semaines seulement après avoir mis à jour le Moto G86 Power. L’information est apparue sur les pages de support du constructeur, indiquant que la version « classique » du G86 bénéficie à son tour de la nouvelle mouture du système.

Le déploiement est pour l’instant limité à certaines régions, principalement en Europe, mais devrait s’étendre progressivement à d’autres marchés dans les prochains jours. La mise à jour porte le numéro de firmware W1VN36H.60-30, identique à celui du G86 Power, pour un téléchargement d’environ 1,33 Go. Elle intègre également le correctif de sécurité d’octobre 2025, en plus des nouveautés propres à Android 16.

Pour vérifier sa disponibilité, il suffit de se rendre dans Paramètres > Système > Mises à jour système. Comme souvent chez Motorola, le déploiement se fait par vagues : si rien n’apparaît immédiatement, soyez patients, cela devrait arriver dans quelques jours grand maximum.

À noter que le Moto G86 avait été lancé il y a seulement quelques mois sous Android 15. Android 16 constitue donc sa première mise à jour majeure, avec au moins une autre version du système encore prévue, ainsi que plusieurs années de correctifs de sécurité.