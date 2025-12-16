Alors que de nombreux smartphones plus chers patientent toujours, Motorola commence déjà à déployer Android 16 sur l’un de ses modèles d’entrée de gamme. Une mise à jour qui pourrait bien faire des envieux.
Les mises à jour Android sont bien souvent réservées dans un premier temps aux smartphones dits « premium », les plus chers des gammes des constructeurs. Cette fois pourtant, Motorola prend tout le monde à contrepied en proposant Android 16 sur un téléphone vendu autour de 249 €, alors que certains concurrents bien plus onéreux n’y ont toujours pas droit.
Le Moto G86 se met à jour, et c'est l'Europe qui est la première servie
Motorola a officiellement confirmé le déploiement d’Android 16 sur le Moto G86, quelques semaines seulement après avoir mis à jour le Moto G86 Power. L’information est apparue sur les pages de support du constructeur, indiquant que la version « classique » du G86 bénéficie à son tour de la nouvelle mouture du système.
Le déploiement est pour l’instant limité à certaines régions, principalement en Europe, mais devrait s’étendre progressivement à d’autres marchés dans les prochains jours. La mise à jour porte le numéro de firmware W1VN36H.60-30, identique à celui du G86 Power, pour un téléchargement d’environ 1,33 Go. Elle intègre également le correctif de sécurité d’octobre 2025, en plus des nouveautés propres à Android 16.
Pour vérifier sa disponibilité, il suffit de se rendre dans Paramètres > Système > Mises à jour système. Comme souvent chez Motorola, le déploiement se fait par vagues : si rien n’apparaît immédiatement, soyez patients, cela devrait arriver dans quelques jours grand maximum.
À noter que le Moto G86 avait été lancé il y a seulement quelques mois sous Android 15. Android 16 constitue donc sa première mise à jour majeure, avec au moins une autre version du système encore prévue, ainsi que plusieurs années de correctifs de sécurité.
Pas de révolution, mais quelques fonctions pratiques au quotidien
Sans révolution visible, Android 16 apporte plusieurs améliorations pratiques au quotidien sur le Moto G86. Les différents modes — Ne pas déranger, Heure du coucher ou Conduite — sont désormais regroupés dans un menu unique, avec la possibilité de créer des modes personnalisés selon ses besoins. Ces réglages peuvent aussi être activés ou désactivés rapidement depuis les paramètres rapides.
La connexion au Wi-Fi ou à un partage de connexion gagne en simplicité : si deux appareils utilisent le même compte Google, il devient possible de se connecter à un hotspot sans saisir à nouveau le (long) mot de passe. Un gain de temps appréciable, notamment si vous voyagez.
Android 16 améliore également la prise en charge des aides auditives à faible consommation d’énergie. Les utilisateurs peuvent désormais choisir le microphone utilisé pendant les appels et ajuster le niveau des sons ambiants, ce qui améliore la clarté des conversations, notamment dans les environnements bruyants.
Enfin, comme toujours, la mise à jour s’accompagne d’optimisations plus discrètes mais essentielles : renforcement de la sécurité face aux menaces récentes, meilleure compatibilité avec les applications modernes, améliorations de performances et correctifs de stabilité. Des ajustements qui, mis bout à bout, peuvent réellement améliorer l’expérience sur la durée — surtout sur un smartphone à ce niveau de prix.