Selon les informations rapportées par le site britannique spécialisé HackRead et relayées par Taipei News, le collectif Everest affirme avoir piraté ASUS et exfiltré plus d'un téraoctet de données, incluant notamment du code source pour appareils photo. Le groupe cybercriminel n'a pas divulgué le montant de la rançon exigée, mais a demandé à ASUS de répondre à sa revendication via l'application de messagerie chiffrée qTox.

HackRead a également publié des captures d'écran diffusées par Everest, montrant des fuites présumées de données relatives aux tests de caméras à intelligence artificielle ASUS, aux modules photographiques et à des copies de mémoire. Le groupe Everest serait lié à la Russie et aurait été responsable de multiples attaques par rançongiciel ces dernières années, touchant récemment l'équipementier sportif américain Under Armour et la compagnie aérienne espagnole Iberia.