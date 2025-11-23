Microsoft publie le code source de Zork, véritable monument de l’histoire du jeu vidéo. Cette mise à disposition ouvre un accès inédit aux entrailles d’un titre pour le moins fondateur.
Né à l’aube de l’informatique (fin 1970/début 1980), Zork reste l’un de ces jeux qui réveillent instantanément une douce nostalgie chez ceux qui ont tapé leurs premières commandes sur un écran noir. Avec son aventure textuelle pleine d’esprit et de mystère, il rappelle cette époque où notre imagination faisait plus que jamais office de carte graphique.
La trilogie Zork passe en open source
Lorsqu’on évoque les pionniers du jeu vidéo, viennent évidemment à l’esprit Super Mario Bros, Doom, ou, plus tôt encore, Pac-Man. Mais avant eux, certains joueurs, aujourd'hui plus qu'expérimentés, ont découvert Zork, au cœur d’un paysage informatique encore balbutiant.
Créé par quatre étudiants du MIT, inspirés par Colossal Cave Adventure, Zork proposait une expérience sans graphismes, entièrement fondée sur la saisie de commandes en langage naturel. Aujourd’hui, les trois volets de la série, ainsi que la célèbre Z-Machine, sont librement explorables par les passionnés.
« Ensemble, l'Open Source Programs Office (OSPO) de Microsoft, l'équipe Xbox et Activision mettent à disposition Zork I, Zork II et Zork III sous licence MIT » explique le géant américain dans une note officielle.
Une manière de préserver le jeu vidéo
L’objectif affiché est clair : mettre à la disposition des étudiants, des enseignants et des développeurs ce code présentant un intérêt historique, afin qu’ils puissent l’étudier, s’en inspirer et, surtout, l’expérimenter.
Selon Microsoft, le code source de Zork mérite d’être « conservé et étudié ». En partenariat avec Jason Scott, célèbre archiviste numérique associé à Internet Archive, le géant américain a soumis des demandes de modification aux référentiels historiques de Zork I, Zork II et Zork III.
Ces contributions ajoutent une licence MIT explicite et officialisent ainsi la mise à disposition du code en open source.
Pour Microsoft : « Zork a toujours été plus qu'un simple jeu. Il nous rappelle que l'imagination et l'ingénierie peuvent survivre à des générations de matériel informatique et de joueurs. La publication de ce code est à la fois une célébration et un remerciement aux créateurs originaux d'Infocom pour avoir inventé un univers que nous continuons d'explorer aujourd'hui. »