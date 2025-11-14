Le noir marque l'arrivée de l'USB 2.0 en l'an 2000. Baptisé « Hi-Speed » lors de son lancement, ce standard atteint tout de même 480 Mbit/s, une amélioration spectaculaire pour l'époque. Vous savez peut-être que le transfert de données s'effectue dans un seul sens à la fois, contrairement à l'USB 3.0 qui gère les flux bidirectionnels simultanés. Ces ports noirs restent présents sur les ordinateurs modernes pour deux raisons : ils reviennent moins cher à produire que l'USB 3.0, et les systèmes informatiques les plus anciens communiquent mieux avec eux lors d'opérations délicates, comme réinstaller Windows ou mettre à jour le BIOS.