Avec un peu de retard, Nintendo propose aux joueurs un nouvel outil permettant de visualiser le niveau de compatibilité des jeux Switch sur la nouvelle Switch 2. Alors oui, mais…
En juin dernier, Nintendo lançait sa toute nouvelle Switch 2, une console alors accompagnée de Mario Kart World…. et d'une ribambelle de portages. Heureusement, à l'instar des PS5 et Xbox Series avant elle, la console de Nintendo peut elle aussi compter sur sa précieuse rétrocompatibilité pour s'imposer malgré tout dans les foyers. La Switch 2 vient d'ailleurs de dépasser le cap des 10 millions de ventes dans le monde.
Un nouvel outil dédié à la rétrocompatibilité chez Nintendo
Ainsi, pour de nombreux joueurs, le fait de savoir que leurs jeux de première génération sont compatibles avec la Switch 2 est un atout non négligeable. Mieux encore, certains jeux profitent d'une optimisation notable sur la nouvelle machine de Nintendo, avec un meilleure framerate, un meilleur affichage, des temps de chargements réduits…
Cela au gré de nombreuses mises à jour gratuites d'ailleurs, comme c'est le cas pour Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link's Awakening ou encore Pokémon Ecarlate/Violet. Malgré tout, difficile de savoir « officiellement » comment va se comporter un jeu Switch de première génération sur la Switch 2. C'est pourquoi Nintendo vient de mettre en place son « Switch Software Compatibility ».
Mais une fonction encore balbutiante….
Pour Nintendo, il s'agit donc de permettre aux joueurs de savoir immédiatement si un jeu Switch est compatible avec leur nouvelle console. Le principe est enfantin : on vient inscrire le nom du jeu dans la barre de recherche, et Nintendo indique aussitôt si ce dernier est compatible avec la Switch 2.
Malheureusement, l'information délivrée par Nintendo est on ne peut plus mince… et parfois même relativement inexacte.
Par exemple, si l'on prend le cas de Super Mario Odyssey, Nintendo indique que le jeu est compatible Switch 2, avec une mention indiquant simplement que « le jeu se comporte de la même manière que sur Nintendo Switch. » Or, cela est inexact, puisque le jeu bénéficie d'une très nette optimisation sur Switch 2, et qu'il ne se comporte donc pas de la meme manière (mais mieux).
L'inverse est également vrai, avec certains jeux dont l'affichage s'avère plus flou sur Nintendo Switch 2 que sur la première version de la console hybride de Nintendo, mais là encore, rien de spécifié sur l'outil mis en place par le géant nippon.
Pour certains jeux, Nintendo se charge d'afficher quelques détails supplémentaires. Par exemple, dans le cas de Xenoblade Chronicles X, l'outil permet de visualiser que le jeu a fait l'objet d'une mise à jour ce 11 novembre, et que « des problèmes identifiés précédemment ont été résolus grâce à une mise à jour. »
