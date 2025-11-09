Nintendo confirme que 84% des acheteurs de la Switch 2 ont déjà possédé au moins une console de la gamme, les nouveaux venus dans l’écosystème Switch représentent donc actuellement 16% des utilisateurs.
Tout récemment, Nintendo confirmait l'excellente forme commerciale de sa Switch 2, lancée en juin dernier, et dont les expéditions ont d'ores et déjà dépassé les 10 millions d'unités. De quoi permettre à la Nintendo Switch 2 de s’imposer comme la console ayant franchi ce cap symbolique en un temps record.
84% des acheteurs de Switch 2 ont possédé au moins une Switch par le passé
Dans la foulée, Nintendo s'est fendu d'une présentation permettant de découvrir diverses données relatives à sa Switch 2, et notamment aux habitudes des joueurs. Si Mario Kart World affiche déjà plus de 9,57 millions de ventes (soit environ 1 Mario Kart World écoulé pour chaque Switch 2 vendue), on apprend également que 84% des acheteurs de Switch 2 ont possédé au moins une Switch par le passé.
En d'autres termes, la proportion de nouveaux joueurs, qui découvrent l'écosystème Nintendo Switch avec la nouvelle console lancée en juin dernier s'élève à seulement 16%.
« Ce pourcentage élevé montre que de nombreux consommateurs ayant apprécié la Nintendo Switch passent sans difficulté à la Nintendo Switch 2, ce qui nous permet de maintenir nos relations avec eux à travers les différentes générations de plateformes », explique Shuntaro Furukawa, PDG de Nintendo.
L'accent mis sur la Switch 2… mais sans délaisser les 155 millions de Switch en circulation
Nintendo confirme également que la majorité des joueurs Switch ayant migré vers la Switch 2 avaient acheté leur console durant la première partie de la vie de la console, soit avant 2020. Une tendance somme toute logique, qui traduit une volonté plus marquée de passer à la Switch 2 chez les possesseurs du modèle original, comparativement, pour ne citer qu'eux, aux détenteurs de la version OLED.
Par ailleurs, si les détenteurs d’une Switch OLED peuvent se montrer parfois quelque peu déçus par la Switch 2, la perception est bien plus positive chez ceux qui remplacent leur modèle vieillissant par la nouvelle console de Nintendo.
Et quand bien même l'accent est mis sur la nouvelle Switch 2, Nintendo n'écarte évidemment pas le modèle originel, dont le parc installé s'établit à près de 155 millions de machines aujourd'hui.
« Bien que notre activité se concentre désormais sur la Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch a conservé un rythme de ventes stable même après le lancement de sa successeuse en juin », confirme le géant nippon.
Et vous, aviez-vous déjà la première Nintendo Switch avant d'acheter la Nintendo Switch 2 ?
