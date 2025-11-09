Dans la foulée, Nintendo s'est fendu d'une présentation permettant de découvrir diverses données relatives à sa Switch 2, et notamment aux habitudes des joueurs. Si Mario Kart World affiche déjà plus de 9,57 millions de ventes (soit environ 1 Mario Kart World écoulé pour chaque Switch 2 vendue), on apprend également que 84% des acheteurs de Switch 2 ont possédé au moins une Switch par le passé.

En d'autres termes, la proportion de nouveaux joueurs, qui découvrent l'écosystème Nintendo Switch avec la nouvelle console lancée en juin dernier s'élève à seulement 16%.