Pour connecter un casque Meta Quest 3 ou 3S à un PC Windows, rien de plus simple. Il suffit pour cela d’installer Mixed Reality Link sur un ordinateur sous Windows 11, puis de valider la commande « Associer » pour lancer la connexion.

Le Meta Quest 3 permet alors de s’immerger dans un bureau virtuel complet, ou, grâce à la fonction « passthrough », de conserver une visibilité sur le monde réel tout en restant concentré. Au travers d'un test étalé sur un peu moins d'une année, Microsoft promet avoir optimisé la fiabilité de la connexion, mais aussi une définition digne de ce nom pour bénéficier d'une visibilité impeccable sur les différents écrans.