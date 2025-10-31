En gestation depuis la toute fin de l'année dernière, la fonction qui permet de connecter un casque Meta Quest 3/3S à un PC Windows 11, afin de mettre en place un environnement de travail virtuel, est disponible.
Rappelons-nous, en 2002, Minority Report fascinait par ses interfaces holographiques et ses gestes résolument futuristes. Vingt ans plus tard, ce rêve de science-fiction s’invite dans nos salons. Grâce à nos caques de réalité virtuelle/mixte, la frontière entre réel et virtuel s’efface un peu plus : la réalité mixte n’est plus un fantasme de cinéma, mais une expérience tangible.
Les Meta Quest 3 en mesure de proposer une expérience Windows 11 virtuelle
Si le casque Vision Pro permet déjà aux utilisateurs Apple de profiter d'un espace de travail virtuel complet, chez Microsoft, on est fier d'annoncer une nouvelle forme de productivité, au travers de la gamme de casques Meta Quest 3.
En téléchargeant l'application Mixed Reality Link (sur Windows) et en procédant à la mise à jour v81 du système d'exploitation de Meta, l'utilisateur va pouvoir travailler dans un environnement virtuel immersif, avec la possibilité de manipuler pas moins de trois écrans.
Un tel dispositif représente évidemment un atout de taille pour booster la productivité, notamment lorsqu’on télétravaille habituellement sans second écran ou que l'on doit composer avec un espace restreint, par exemple en déplacement.
Comment ça marche ?
Pour connecter un casque Meta Quest 3 ou 3S à un PC Windows, rien de plus simple. Il suffit pour cela d’installer Mixed Reality Link sur un ordinateur sous Windows 11, puis de valider la commande « Associer » pour lancer la connexion.
Le Meta Quest 3 permet alors de s’immerger dans un bureau virtuel complet, ou, grâce à la fonction « passthrough », de conserver une visibilité sur le monde réel tout en restant concentré. Au travers d'un test étalé sur un peu moins d'une année, Microsoft promet avoir optimisé la fiabilité de la connexion, mais aussi une définition digne de ce nom pour bénéficier d'une visibilité impeccable sur les différents écrans.
Il est important de noter que la fonction Mixed Reality Link nécessite Windows 11 version 22H2 ou ultérieure pour fonctionner, Windows 10 n’étant quant à lui pas compatible. La fonction prend en charge l’ensemble des processeurs compatibles avec Windows 11, mais impose des exigences techniques assez strictes.
De plus, si votre machine ne répond pas aux critères graphiques minimum requis par Microsoft (à cette adresse), la qualité générale de l'expérience peut être dégradée, qui plus est avec trois écrans actifs simultanément.
- Nouveau système pour les porteurs de lunettes
- Réalité mixte intégrée
- Fluidité améliorée par rapport à son prédécesseur