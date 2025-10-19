L'annonce NVIDIA et TSMC vient conforter la politique de production de semi-conducteurs sur le sol étasunien voulue par Donald Trump.
Plus que stratégique, la question de la production de semi-conducteurs sur le sol des États-Unis était un des cheveaux de bataille de l'administration Trump depuis son retour à la Maison blanche. Un combat qui commence à porter ses fruits aevc cette annonce carte graphique du duo NVIDIA/TSMC.
Les efforts successifs de Biden et de Trump
Soyons honnêtes, avec son côté beau parleur et sa manière de changer d'avis tous les deux jours, Donald Trump n'inspire pas toujours confiance. Alors, quand il entend pousser les géants de l'électronique à produire aux États-Unis, on se demande s'il ne s'agit pas encore d'une fanfaronnade.
Depuis son retour à la Maison blanche, le 47e Président des États-Unis pousse donc à ce que des entreprises comme Apple ou NVIDIA fassent davantage fabriquer leurs produits sur le sol américain. Pourtant, la chose est un peu plus complexe qu'une simple déclaration sur les droits de douane car nombre de composants parmi les plus importants ne pouvaient tout simplement pas être fabriqués ailleurs qu'en Chine ou à Taiwan.
L'exemple le plus parlant concerne évidemment la production des processeurs les plus avancés que l'entreprise TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est seule à pouvoir faire sortir de ses usines. Donald Trump – mais, ne l'oublions pas, Joe Biden avant lui – ont donc tout fait pour que ces géants de l'industrie se montrent plus « nationalistes ».
De fait, la dernière publication de NVIDIA sonne comme une victoire pour Donald Trump puisque l'entreprise de Jensen Huang et son partenaire TSMC viennent d'annoncer rien de moins que le « premier wafer NVIDIA Blackwell produit sur le sol des États-Unis ».
NVIDIA et TSMC main dans la main en Arizona
Vendredi dernier, Jensen Huang – fondateur et P.-D.G. de NVIDIA – s'est rendu dans l'usine de semi-conducteurs de TSMC à Phoenix, Arizona, pour célébrer ce succès. L'infrastructure américaine de TSMC est montée en puissance au cours des derniers mois, mais il n'était jusqu'à présent question que de mise au point, de perfectionnement sans visibilité sur la production de masse.
La sortie de ce premier wafer Blackwell est la preuve que l'usine de Phoenix est maintenant en mesure de produire des puces très moderne et devrait bien sûr booster la chaîne logistique américaine. « C'est un moment historique à plusieurs titres. C'est la toute première fois dans l'histoire récente des États-Unis que la puce la plus importante est fabriquée ici, aux États-Unis, par l'usine la plus avancée, TSMC », a ainsi déclaré Jensen Huang lors de l'événement.
La présentation à la presse de ce premier wafer est aussi l'occasion de brosser le président des États-Unis dans le sens du poil, Jensen Huang ajoutant : « C'est la vision du président Trump en matière de réindustrialisation : ramener l'industrie manufacturière aux États-Unis, créer des emplois, bien sûr, mais aussi, il s'agit de l'industrie manufacturière la plus vitale et de l'industrie technologique la plus importante au monde ». Difficile de faire plus laudatif.
Ray Chuang, P.-D.G. de TSMC Arizona insiste sur le partenariat entre sa firme et NVIDIA : « Passer de l'arrivée en Arizona à la livraison de la première puce NVIDIA Blackwell fabriquée aux États-Unis en seulement quelques années représente le meilleur de TSMC […] Cette étape importante s'appuie sur trois décennies de partenariat avec NVIDIA – repoussant ensemble les limites de la technologie – et sur le dévouement indéfectible de nos employés et des partenaires locaux qui ont contribué à la réussite de TSMC Arizona ».
Qualifié de « grand pas en avant dans la fabrication de semi-conducteurs et le développement de l'IA aux États-Unis, ouvrant la voie à un leadership américain durable en matière d'intelligence artificielle », ce premier wafer est aussi une leçon donnée à l'Europe qui peine encore et toujours à organiser, sinon son indépendance, au moins un semblant de réponse solide à la domination de l'Asie de l'Est sur ce secteur des semi-conducteurs.