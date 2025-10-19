Soyons honnêtes, avec son côté beau parleur et sa manière de changer d'avis tous les deux jours, Donald Trump n'inspire pas toujours confiance. Alors, quand il entend pousser les géants de l'électronique à produire aux États-Unis, on se demande s'il ne s'agit pas encore d'une fanfaronnade.

Depuis son retour à la Maison blanche, le 47e Président des États-Unis pousse donc à ce que des entreprises comme Apple ou NVIDIA fassent davantage fabriquer leurs produits sur le sol américain. Pourtant, la chose est un peu plus complexe qu'une simple déclaration sur les droits de douane car nombre de composants parmi les plus importants ne pouvaient tout simplement pas être fabriqués ailleurs qu'en Chine ou à Taiwan.

L'exemple le plus parlant concerne évidemment la production des processeurs les plus avancés que l'entreprise TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est seule à pouvoir faire sortir de ses usines. Donald Trump – mais, ne l'oublions pas, Joe Biden avant lui – ont donc tout fait pour que ces géants de l'industrie se montrent plus « nationalistes ».

De fait, la dernière publication de NVIDIA sonne comme une victoire pour Donald Trump puisque l'entreprise de Jensen Huang et son partenaire TSMC viennent d'annoncer rien de moins que le « premier wafer NVIDIA Blackwell produit sur le sol des États-Unis ».