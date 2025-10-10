Depuis 2020 et la crise du Covid, la question des tickets-restaurant a animé les conseils des prud'hommes, sollicité à cause notamment d'employeurs considérant qu'un télétravailleur ne pouvait bénéficier de ces titres. Des conseils des prud'hommes qui rendaient des avis contradictoires.

Mais depuis, un dossier a réussi à monter jusqu'à la Cour de cassation, qui a finalement statué sur la question le mercredi 8 octobre. La plus haute instance judiciaire française a ainsi confirmé à cette date qu'une personne en télétravail avait droit elle aussi à des tickets-restaurant pour les jours durant lesquels le travail est effectué à distance.