Alors que les partenaires annoncés d'AMD sont de plus en plus nombreux autour de la plateforme Strix Halo et son Ryzen AI Max+ 395, les stocks sont pour ainsi dire inexisants.
Des mois après avoir été présentés le plus officiellement du monde par AMD, le processeur Ryzen AI Max+ 395 tarde à être disponible. Un approvisionnement délicat qui met en difficulté les partenaires d'AMD dont les PC semblent prêts.
Une puce dévoilée en janvier 2025
Souvenez-vous, en janvier dernier, à l'occasion du CES 2025 de Las Vegas, AMD profitait du salon pour dévoiler un grand nombre de nouveautés et, en particulier, mettre fin aux rumeurs entourant les puces Strix Halo.
Non seulement, ces puces étaient donc bien un réalité, mais la présence de 40 unités de calcul GPU était confirmée par AMD qui se préparait donc à sortir la plus puissante solution graphique intégrée à un processeur, loin, très loin, devant la concurrence. Les fabricants de machines ne s'y sont d'ailleurs pas trompé et même si la puce promettait d'être onéreuse, ils se sont bousculés auprès d'AMD.
Depuis le second trimestre 2025, c'est ainsi que les annonces succèdent aux annonces. Des marques références dans le monde du mini-PC côtoient des entreprises à peine connues et, bien sûr, quelques grands noms du PC en général y vont également de leur configuration.
De nombreuses machines dans les starting-blocks
Pour autant, difficile de parler d'un raz-de-marée car si de nombreuses marques y vont de leur annonce respective, les produits tardent à pointer réellement le bout de leur nez et c'est à peine si les machines réellement disponibles se comptent sur les doigts d'une seule main.
AOKZOE, Beelink, Corsair, Geekom, HP, Lenovo, Minisforum, Thermalright ou bien encore Zotac sont dans le train, mais aucune de ses machines n'est réellement disponible à part, peut-être l'AI Workstation 300 de Corsair. D'autres marques comme GMKtec ont annoncé la sortie de leur produit, mais les rares exemplaires disponibles disparaissent presque aussi vite qu'ils sont mis sur le marché.
AMD fait le point sur les machines de ses partenaires : pour rassurer tout le monde ? ©VideoCardz
AMD aurait-elle un problème de production ? N'avait-elle pas prévu l'engouement autour de ses puces et, en particulier du Ryzen AI Max+ 395 ? Toujours est-il que la firme américaine a senti le besoin de rassurer ses partenaires autant que les potentiels clients. Une conférence de presse a ainsi été organisée il y a quelques jours afin de présenter ses partenaires et leurs solutions.
Gageons que cette conférence est aussi l'occasion de sonner le début de livraisons plus nombreuses à ces mêmes partenaires et, ce faisant, le début d'une réelle disponibilité des machines Ryzen AI Max+ 395… C'est qu'il nous tarde de pouvoir tester la bête !