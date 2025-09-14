Souvenez-vous, en janvier dernier, à l'occasion du CES 2025 de Las Vegas, AMD profitait du salon pour dévoiler un grand nombre de nouveautés et, en particulier, mettre fin aux rumeurs entourant les puces Strix Halo.

Non seulement, ces puces étaient donc bien un réalité, mais la présence de 40 unités de calcul GPU était confirmée par AMD qui se préparait donc à sortir la plus puissante solution graphique intégrée à un processeur, loin, très loin, devant la concurrence. Les fabricants de machines ne s'y sont d'ailleurs pas trompé et même si la puce promettait d'être onéreuse, ils se sont bousculés auprès d'AMD.