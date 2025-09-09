Fruit d’une collaboration entre Tarun Nayar (Modern Biology) et la marque écossaise Instruo, le synthétiseur portable Pocket Scion permet de créer des environnements sonores uniques, à partir du contact avec… une plante.
Nos instruments électroniques, comme les synthétiseurs et autres boîtes à rythmes, nécessitent une intervention humaine pour produire le moindre son. Mais que se passerait-il si l’on supprimait l’élément humain de l'équation, et que l'on laissait les organismes vivants jouer ce rôle à sa place ? C'est précisément la vocation de cet étonnant boitier Pocket Scion, à forte tendance végétale.
Pocket Scion, pour créer votre propre « musique végétale »
Les plantes, bien que silencieuses en apparence, génèrent des activités électriques liées à leur métabolisme. Ces micro-signaux peuvent être captés et amplifiés, avant d'être traduits en sons. Ainsi, elles révèlent une dimension cachée, mêlant biologie, art et musique vivante, que l'on peut créer à partir de cet étonnant Pocket Scion.
« Pocket Scion est un appareil portable qui capture les données biologiques provenant du contact avec des organismes vivants. Tout le monde peut créer, façonner et apprécier de la musique avec Pocket Scion, quelle que soit son expérience musicale » indique la marque.
Le principe est simple : transformer les légères fluctuations électriques d’un organisme vivant, qu’il s’agisse d’une plante, d’un champignon… en signaux MIDI, puis en sons, à travers l’un des quatre moteurs sonores intégrés.
L'appareil fonctionne avec une application compagnon qui permet de concevoir ses propres patches sonores et d’exporter les données via Open Sound Control (OSC). Aussi, contrairement à d'autres systèmes similaires, le produit se veut particulièrement simple d'utilisation et nomade, puisque le Pocket Scion peut (comme son nom le laisse supposer) être glissé dans une poche.
Cela offre la possibilité à chacun de s’initier ou de renouer avec la « musique végétale », sans devoir investir des sommes importantes ni s’encombrer d’un matériel lourd et difficile à transporter.
Prix et disponibilité
Pour faire chanter vos champignons et autres plantes d'intérieur (et d'extérieur), il faudra débourser la somme de 149 dollars, avec un Pocket Scion que l'on peut acquérir directement sur le site web de la marque Instruo.
Une belle occasion de découvrir, tout en sons et en nuances, la personnalité musicale insoupçonnée de vos plantes, directement depuis votre salon.