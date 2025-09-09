Le principe est simple : transformer les légères fluctuations électriques d’un organisme vivant, qu’il s’agisse d’une plante, d’un champignon… en signaux MIDI, puis en sons, à travers l’un des quatre moteurs sonores intégrés.

L'appareil fonctionne avec une application compagnon qui permet de concevoir ses propres patches sonores et d’exporter les données via Open Sound Control (OSC). Aussi, contrairement à d'autres systèmes similaires, le produit se veut particulièrement simple d'utilisation et nomade, puisque le Pocket Scion peut (comme son nom le laisse supposer) être glissé dans une poche.