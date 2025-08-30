Mis au placard, les ventirads Wraith Prism et Wraith Spire n'accompagneront plus certains des modèles de processeurs AMD Ryzen. Dans certains cas, les CPU seront même vendus sans le moindre ventirad.
Gros changement dans le conditionnement de nombreux processeurs AMD issus des gammes Ryzen 5000, Ryzen 7000 et Ryzen 8000G. Sans doute pour faire des économies sur la production et le transport de ses puces, AMD limite son offre à un seul ventirad, excluant complètement certains processeurs désormais vendus « seuls ».
Disparition des ventirads Prism et Spire
Depuis bientôt sept ans, AMD livrait trois types de ventirads différents avec ses processeurs Ryzen modèles « box ». Bien sûr, le choix du modèle se faisait en fonction de la puissance de ces derniers.
Wraith Prism, Wraith Spire et Wraith Stealth constituaient donc les trois produits mis en boîte par AMD. Nous parlons au passé car comme l'indique notre titre, il n'est plus aujourd'hui question que d'un seul modèle. Les plus puissants – plus complexes et plus onéreux aussi – ont été arrêtés par AMD qui ne propose donc plus que le Wraith Stealth.
Quand AMD faisait la promotion de ses « nouveaux » Wraith. ©AMD
Un changement pour le moins discret, mais tout ce qu'il y a de plus officiel qui se repère sur le site de la marque américaine. Il fallait toutefois avoir l'œil pour le remarquer et nous remercions donc @momomo_us ainsi que VideoCardz pour nous avoir ainsi mis en évidence cette modification.
Les Ryzen 5000, 7000 et 8000G concernés
AMD a opéré ce changement sur toutes ses gammes de processeurs Ryzen série 5000, série 7000 et série 8000G à compter du 1er août dernier. Du fait des stocks existants, il est encore possible de trouver les ventirads retirés chez certains revendeurs, mais plus pour très longtemps.
« Les refroidisseurs AMD SR2a et SR4 arrivant en fin de vie, certains modèles MPK AMD Ryzen 8000G, 7000 et 5000 sont mis à jour pour inclure le refroidisseur AMD SR1 à la place du refroidisseur SR2a à partir du 1/8/2025. Les configurations résultant de ces modifications répondent aux spécifications de conception d'origine », peut-on ainsi lire sur la page du Ryzen 7 8700G.
Compte tenu de la proximité technique entre les SR1 et SR2a, le changement de ventirad ne devrait pas avoir d'influence sur l'échauffement des processeurs concernés. AMD ne prendrait évidemment pas un tel risque. En revanche, dans le cas du refroidisseur SR4, plus bien plus efficace avec ses caloducs, AMD n'a pas de ventirad à mettre, sans crainte, à la place.
Le choix a donc été fait de conditionner les processeurs autrefois concernés par ce SR4 sans le moindre ventilateur. Aux usagers de trouver par eux-mêmes un refroidisseur adéquat. Cela ne concerne toutefois que deux modèles de puce : les Ryzen 7 7700 et Ryzen 9 9700.