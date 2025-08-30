« Les refroidisseurs AMD SR2a et SR4 arrivant en fin de vie, certains modèles MPK AMD Ryzen 8000G, 7000 et 5000 sont mis à jour pour inclure le refroidisseur AMD SR1 à la place du refroidisseur SR2a à partir du 1/8/2025. Les configurations résultant de ces modifications répondent aux spécifications de conception d'origine », peut-on ainsi lire sur la page du Ryzen 7 8700G.

Compte tenu de la proximité technique entre les SR1 et SR2a, le changement de ventirad ne devrait pas avoir d'influence sur l'échauffement des processeurs concernés. AMD ne prendrait évidemment pas un tel risque. En revanche, dans le cas du refroidisseur SR4, plus bien plus efficace avec ses caloducs, AMD n'a pas de ventirad à mettre, sans crainte, à la place.

Le choix a donc été fait de conditionner les processeurs autrefois concernés par ce SR4 sans le moindre ventilateur. Aux usagers de trouver par eux-mêmes un refroidisseur adéquat. Cela ne concerne toutefois que deux modèles de puce : les Ryzen 7 7700 et Ryzen 9 9700.