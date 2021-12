Plus de 5 Gbit/s en 5G ! TIM, Ericsson et Qualcomm font péter le record européen de débit

L'opérateur milanais est parvenu à établir une connexion stable et constante de plus de 5 Gbit/s en direct sur un réseau 5G à Rome, grâce à l'exploitation double des fréquences 3,7 GHz et des ondes millimétriques (26 GHz), pas encore attribuées en France pour ces dernières. La solution d'accès sans fil au réseau en direct, qui exploitait la bande passante de 800 MHz dans la fréquence 26 GHz, a été intégrée de manière efficace dans le réseau Stand Alone 5G complet, donc un réseau totalement autonome, autonome notamment de la 4G. Des pics supérieurs à 5,2 Gbit/s ont même été relevés par l'opérateur.