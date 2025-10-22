Sortie à la fin de l’été 2025, l’imprimante Canon PIXMA TS6550i illustre la volonté de Canon de simplifier l’usage de ses imprimantes, avec une interface claire et sans détour. Copie, numérisation et impression couleur constituent les trois piliers d’une machine qui saura séduire un public domestique, celui des particuliers imprimant environ 200 pages par trimestre – voire par an.
L’arsenal est complété par une connectivité simplifiée (USB et Wi-Fi), un écran OLED agréable à l’œil, et la fameuse impression recto verso automatique, encore absente chez de nombreuses concurrentes. Autre atout majeur : un tarif sous la barre des 80 €. Avec une proposition aussi séduisante, il nous tarde de vérifier si toutes les promesses sont bel et bien tenues.
- Un écran OLED assez rare sur ce genre de machines
- Qualité des photos plus que correcte
- Le recto verso disponible
- Connectivité des apps Android et iOS
- Elle consomme vite, très vite
- Impression plutôt lente
- Quelques faiblesses au niveau du séchage de l'encre
Design et ergonomie : 5,3 kg de sobriété
Tout le monde connaît peu ou prou le design des machines PIXMA : des modèles sobres, au boîtier blanc et au look résolument passe-partout. Avec sa trappe avant accueillant un bac de 100 feuilles et son repose-feuille intégré, Canon assure que la TS6550i saura trouver sa place sur le bureau… pour ne plus en bouger. Son poids de 5,3 kg constitue d’ailleurs un argument solide, là où nombre de concurrentes flirtent plutôt avec les 7 kilos.
Un bac papier de 100 feuilles modulable (A6, A5, A4, etc) © Vincent Touveneau
Bonne surprise : l’installation des deux cartouches (une noire et une tricolore) se fait sans effort dès la mise sous tension de l’appareil. Même constat côté configuration : saisir le code Wi-Fi ou paramétrer manuellement l’imprimante se fait en toute simplicité grâce à un écran OLED de taille confortable. Là où d’autres modèles fatiguent les yeux avec un affichage minuscule, la TS6550i marque des points avec un écran lisible et réactif — un vrai plus à ce niveau de gamme.
Connectivité : éloge de la simplicité
Canon met en avant la simplicité d’utilisation de sa nouvelle gamme, et on apprécie ce côté « droit au but » qui permet à la PIXMA TS6550i d’être prête à tirer à tout moment. Entre le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et la connexion USB vers l’ordinateur, la mise en route est rapide et stable. Les options d’impression depuis un smartphone Android ou iOS complètent le tableau, rendant l’usage encore plus immédiat.
Chose appréciable, aucun pilote n’a été nécessaire pour réaliser un premier scan. Tout est pensé pour que l’utilisateur — même peu à l’aise avec l’informatique — puisse exploiter toutes les fonctions de l’appareil sans se perdre dans une configuration interminable. La TS6550i gère en outre les copies recto verso automatiques, une fonctionnalité plutôt rare sur ce segment.
Qualité et vitesse d’impression
Chez Clubic, on ne se laisse pas impressionner par des formules marketing comme “Hybrid Ink System”, qui désignent simplement une cartouche couleur unique mélangeant les trois encres de base — cyan, magenta et jaune. La cartouche noire, de son côté, offre une qualité convenable pour les documents texte et les aplats, même si la profondeur et la netteté des noirs restent en retrait face à une impression laser.
Tirage photo
Le produit se distingue surtout par des tirages photo tout à fait honorables, à condition de le réserver à un usage récréatif. Quelques impressions suffisent pour constater la netteté du trait et l’absence de stries, malgré des couleurs légèrement trop chaudes par rapport à l’original. Et puisqu’une image vaut mieux qu’un long discours, voici une comparaison entre la PIXMA TS6550i et une autre imprimante jet d’encre, nettement plus onéreuse.
La PIXMA TS6550i s’impose comme une imprimante idéale pour quiconque souhaite tirer ses photos d’identité ou souvenirs de vacances au format 10×15. Pour un contraste plus marqué et un rendu plus professionnel, il faudra toutefois viser un modèle plus spécialisé. Bonne surprise également du côté des papiers adhésifs, qui restituent les couleurs de logo avec une belle chaleur. En revanche, l’impression noire sur papier photo brillant déçoit un peu : l’encre met du temps à sécher et laisse parfois un léger voile.
Vitesse d'impression
La Canon PIXMA TS6550i ne prétend pas être l’Usain Bolt des imprimantes domestiques, comme en témoignent des vitesses d’impression légèrement en dessous de celles annoncées.
- Impression noir et blanc : 14 pages imprimées en 1 minute 26 secondes, soit environ 9,7 pages par minute, ce qui est très correct pour une imprimante jet d’encre domestique.
- Recto verso automatique : l’éloge de la lenteur, avec un cycle complet de 47 secondes pour une page recto verso. L’impression reste tout de même qualitative.
- Impression couleur : 9 pages en 1 minute 26 secondes, confirmant une bonne constance de vitesse, même sur des documents mixtes. C’est toutefois plus que le 9ppm annoncé.
Qualité du scanner et copie
La qualité et la vitesse de numérisation sont convaincantes, avec un temps de scan réduit et un grain fidèle à l’original. On regrette toutefois l’apparition récurrente d’une fine bordure blanche. Il est possible de scanner sans installer de logiciel dédié, mais cette méthode semble légèrement altérer la précision du cadrage et des contours. Rien à redire, en revanche, du côté de la copie : le rendu est très fidèle et l’exécution quasi instantanée.
Fonctionnalités et applis : au revoir, software, bonjour les apps
Victoire : Canon nous évite le téléchargement d’un logiciel natif souvent encombrant, et préfère renvoyer l’utilisateur vers son site pour gérer les opérations courantes. Ce choix a le mérite de recentrer l’expérience sur les applications mobiles — Canon PRINT pour Android et iOS — qui permettent d’imprimer documents et photos en un clic. Ces applis affichent également les niveaux d’encre, les besoins d’entretien de la machine et, bien sûr, rappellent quand il sera temps de repasser à la caisse pour les consommables.
Coût à l'usage et consommables : là où çà tache
Une imprimante aussi complète s’accompagne-t-elle de cartouches durables et économiques ? Malheureusement non. La PIXMA TS6550i s’avère assez gourmande en encre, même avec les modèles grande capacité. Elle utilise en effet deux cartouches : la PG-585 (noire) et la CL-586 (tricolore), également disponibles en version XL. Lors de notre test, nous avons imprimé 10 pages de texte noir, 10 pages couleur, une demi-douzaine de photos et trois impressions graphiques couleur. Ce volume a suffi à faire chuter drastiquement le niveau d’encre couleur, bien loin des 180 pages annoncées par Canon pour un jeu de cartouches standard.
Côté budget, il faut compter environ 40 € pour un pack de deux cartouches (noire et couleur), un coût qui peut être partiellement amorti via l’abonnement Canon PIXMA Print Plan. Pour rester dans ses frais, il est donc essentiel d’évaluer précisément ses besoins et de choisir la formule la plus adaptée. À notre connaissance, aucune cartouche compatible non officielle n’est disponible dans le commerce.
Test Canon PIXMA TS 6550i : l'avis de Clubic
La Canon PIXMA TS6550i devrait séduire les particuliers en quête d’un produit intuitif et simple à manier. Sur le papier, une résolution maximale de 1200 x 1200 dpi délivre des tirages satisfaisants dans de nombreux formats (A4, A5, A6), avec une palette de couleurs profonde et légèrement saturée.
D’autres atouts comme un écran OLED et l’impression recto verso en font une concurrente sérieuse dans sa gamme, pensée pour un usage ponctuel et créatif. La connectivité Wi-Fi, USB et les applis Android/iOS apportent un vrai plus au quotidien.
Là où cette formule scanner/print/copy brille par sa proposition tarifaire (≈ 80 €), elle pêche par une consommation d’encre bi cartouche qui peut faire grimper la note si l’on imprime souvent. Canon propose des formules d’abonnement pour alléger la facture. Le mieux est de connaître ses besoins sur le bout des doigts pour optimiser son usage : quelques centaines de pages par an, à la louche.
Fiche technique Canon PIXMA TS6550i
|Type d'impression
|Jet d'encre
|Fonction(s)
|Impression, Scan, Photocopie
|Vitesse d'impression couleur
|9ppm
|Vitesse d'impression noir
|14ppm
|Capacité bac papier (feuilles)
|100
|Recto/Verso
|Oui
|Type d'impression
|Jet d'encre
|Fonction(s)
|Impression, Scan, Photocopie
|Vitesse d'impression couleur
|9ppm
|Résolution d'impression couleur maxi
|1200dpi X 1200 dpi
|Vitesse d'impression noir
|14ppm
|Résolution d'impression noir et blanc maxi
|1200dpi X 1200 dpi
|Capacité bac papier (feuilles)
|100
|Nombre de cartouche
|2
|Recto/Verso
|Oui
|Ecran LCD
|Oui
|Bluetooth
|Non
|Wi-Fi
|Oui
|Consommation mode Active
|21mW
|Consommation mode Prêt
|1.4mW
|Consommation en veille
|1.4mW
|Largeur
|374mm
|Hauteur
|168mm
|Profondeur
|355mm
|Poids
|5.3kg