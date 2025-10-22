La Canon PIXMA TS6550i devrait séduire les particuliers en quête d’un produit intuitif et simple à manier. Sur le papier, une résolution maximale de 1200 x 1200 dpi délivre des tirages satisfaisants dans de nombreux formats (A4, A5, A6), avec une palette de couleurs profonde et légèrement saturée.

D’autres atouts comme un écran OLED et l’impression recto verso en font une concurrente sérieuse dans sa gamme, pensée pour un usage ponctuel et créatif. La connectivité Wi-Fi, USB et les applis Android/iOS apportent un vrai plus au quotidien.

Là où cette formule scanner/print/copy brille par sa proposition tarifaire (≈ 80 €), elle pêche par une consommation d’encre bi cartouche qui peut faire grimper la note si l’on imprime souvent. Canon propose des formules d’abonnement pour alléger la facture. Le mieux est de connaître ses besoins sur le bout des doigts pour optimiser son usage : quelques centaines de pages par an, à la louche.