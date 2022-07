Le coup de chaud d'un data center Google Cloud à Londres : quelles conséquences ?

Mais la console Google Cloud Service Health nous indique l'interruption, encore mercredi, de plusieurs services Cloud sur la région. C'est le cas notamment de API Gateway, qui permet à ses utilisateurs de développer, déployer et sécuriser les API à l'aide d'une passerelle entièrement gérée. Le service App Engine, plateforme sans serveur entièrement gérée pour le développement et l'hébergement d'applications web, reste aussi soumis à des difficultés. D'ordinaire, il est censé permettre de choisir parmi différents langages, bibliothèques et frameworks (Go, PHP, Java, Python, Node.js, etc.) pour développer ses applications.