Edge est désormais le second navigateur le plus populaire devant Firefox

Seconde position

Tout pour séduire

Les onglets verticaux d'Edge

Si Edge dépasse ainsi Firefox , tous restent largement dominés par le navigateur Chrome de Google, qui a même gagné des parts de marché entre les mois de février et mars.Près de trois mois après le lancement de sa nouvelle version , Edge a atteint en mars 7,59 % de parts de marché. Par rapport au mois de février, ces parts ont augmenté de 0,21 %. Sur la même période, Firefox est passé de 7,57 % à 7,19 % de parts. Google Chrome, lui, reste le maître incontesté, passant sur la période de 67,27 % à 68,50 %.Si ces écarts semblent minimes, et si Firefox peut encore se ressaisir, le passage de Microsoft Edge en seconde position témoigne d'une réelle évolution de long terme. La tendance est clairement à la hausse pour Edge, qui ne recensait que 5,80 % de parts en juillet dernier. Au même moment, Firefox en réunissait 8,34 %. Cela dit, si Firefox perd des parts de marché, la hausse affichée par Edge est vraisemblablement nourrie par l'abandon progressif d' Internet Explorer , ce dernier étant passé de 8,44 % il y a un an à 5,87 % aujourd'hui.Pour Microsoft, la tendance est donc encourageante : les utilisateurs passent bien, du moins en partie, d'Internet Explorer à Edge. Microsoft, dont le navigateur repose sur Chromium, le projet open-source de Google, a mis en avant des performances accrues, un portage sous Mac et de nouvelles fonctionnalités pour son nouveau navigateur. La feuille de route prévoit désormais une version Linux , ce qui permettrait de séduire un public supplémentaire.Le navigateur compte encore quelques faiblesses. Certaines fonctionnalités, comme la synchronisation de l'historique, étaient absentes au moment du lancement. Lundi 30 mars, Microsoft a publié un post de blog annonçant que ces fonctionnalités arriveraient «». Pour l'exemple, la synchronisation de l'historique est annoncée pour ce printemps.Chrome et Edge étant tous deux basés sur Chromium, Microsoft doit également se distinguer. C'est ce que le géant cherche à faire avec ses «», un mode d'affichage permettant de basculer les onglets dans un panneau à gauche de l'écran. Edge sera également doté d'une copie intelligente (qui conserve la mise en forme du texte original) et d'un outil de surveillance des mots de passe.