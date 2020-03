Firefox va enfin abandonner le FTP pour raisons de sécurité

Lire aussi :

Mozilla a annoncé, ce jeudi 19 mars, son intention d'écarter une bonne fois pour toutes la prise en charge du protocole FTP (File Transfer Protocol) de son moteur de recherche Firefox. Du moins par défaut, nous allons y revenir. La mesure devrait intervenir au cours de cette année, ce qui occasionnera évidemment des changements pour les utilisateurs, qui ne pourront plus télécharger de fichiers en utilisant si facilement le protocole FTP.Enfin, peut-on dire ! Si vous suivez l'actualité de Mozilla, vous n'êtes pas sans savoir que la Mozilla Foundation avait déjà évoqué le blocage des ressources FTP il y a près de deux ans. Sans s'y mettre véritablement depuis. Google, de son côté, avait annoncé en août 2019 son intention de mettre fin à la prise en charge par défaut du support FTP dans la version 81 du navigateur Chrome, encore attendue, et de le rendre définitivement obsolète dans la version 82, prévue pour le début de l'été 2020.La décision prise par Mozilla découle donc d'une certaine logique. «», indique Michal Novotny, ingénier logiciel du côté de Mozilla Corporation, société-filiale de la fondation.Concrètement, Mozilla devrait supprimer la prise en charge par défaut du protocole FTP avec la sortie de Firefox 77, version du navigateur attendue pour le mois de juin. Et cela pour empêcher les utilisateurs d'afficher et de télécharger des fichiers à distance via le protocole de transfert de fichier (FTP), qui possède le défaut d'envoyer des fichiers en clair sur le réseau.Les nostalgiques du FTP pourront tout de même toujours afficher et télécharger des fichiers via le protocole, mais ils devront le faire de leur propre chef, comme il est déjà possible de désactiver manuellement la prise en charge du protocole. Du moins pendant un certain temps.La suppression totale et définitive du code qui prend en charge le protocole FTP dans Firefox pourrait en effet intervenir d'ici le début de l'année prochaine, selon Novotny. Sans aucune possibilité de restaurer la fonctionnalité cette fois. Nul doute que la façon de procéder de Google avec FTP aura poussé Mozilla à faire de même.