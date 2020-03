Firefox 74 est de sortie avec une meilleur gestion des modules complémentaires

Firefox serre la vis sur les modules complémentaires

Après une version 73 placée sous le signe de l'accessibilité, Firefox 74 interdit désormais les applications tierces d'installer des modules complémentaires.Avec Firefox 74, il devient possible de désinstaller les modules complémentaires (plug-ins) installés par des applications tierces directement depuis l'add-on manager (Menu > Modules complémentaires, ou « about:addons » dans la barre de recherche).Aussi, à compter d'aujourd'hui, les applications tierces n'auront plus la possibilité d'installer elles-mêmes leurs extensions sur Firefox. De quoi éviter d'accorder des permissions involontairement à des programmes dont l'objet premier ne nécessite pas d'intégrer le navigateur.Au besoin, il devrait toujours être possible d'installer manuellement les extensions issues d'applications depuis le site Internet des éditeurs concernés, ou bien entendu en passant par le magasin de plug-ins intégré à Firefox.Outre ce changement de philosophie notable, Firefox 74 se contente de petits ajustements de confort.Ainsi votre coffre-fort de mots de passe Lockwise peut désormais être trié dans le sens inverse de l'ordre alphabétique. De plus, le module de migration de favoris et d'historique prend désormais en charge Microsoft Edge.Côté sécurité, Firefox 74 abandonne le support aux protocoles de sécurité TLS 1.0 et 1.1 au profit de TLS 1.2 et 1.3. Un changement qui pourrait occasionner quelques dysfonctionnements sur certains sites — d'après Qualys SSL Labs , 97,1% des sites Web supportent TLS 1.2.Enfin au chapitre de la confidentialité, Firefox 74 s'intéresse aux appels vocaux et vidéo. Grâce au support du protocole mDNS ICE, l'adresse IP de l'internaute est masquée sous une adresse aléatoire dans certains scénarios WebRTC.