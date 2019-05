Microsoft Edge basé sur Chromium : les principales nouveautés du navigateur de Microsoft

Microsoft Edge en détails

Source : Gizmodo.

Chrome, Safari et Firefox utilisent tous différents moteurs, ce qui pousse les développeurs de sites à vérifier que leur code sera bien interprété par chacun d'eux. Le passage de Microsoft au moteur Blink - utilisé aussi par Chrome ou Opera - fait que les sites compatibles avec Chrome le seront aussi automatiquement avec Edge, en plus de rendre le navigateur Microsoft compatible sur plus de machines, comme les utilisateurs de macOS.Naturellement, Microsoft n'intègrera pas à son navigateur toute la gamme de services proposés par Chrome, qui reste différent de Chromium, le navigateur open-source sur lequel ils se basent tous deux. Pour les plus curieux, une version développeurs est disponible ici Ça peut sembler surprenant, mais il existe encore de nombreux sites qui ne sont compatibles qu'avec Internet Explorer. Le nouveau Edge permettra désormais de les visiter sans problèmes de compatibilité, en ouvrant un onglet spécial capable d'interpréter ces sites old school. Plus besoin de s'encombrer d'un logiciel qui prend la poussière, donc.Le navigateur offrirait aussi la possibilité de naviguer sans disperser ses données personnelles, avec une gestion avancée des paramètres de confidentialité. Microsoft propose donc d'offrir aux utilisateurs trois niveaux de confidentialité : sans restriction, équilibré, et strict.Concernant la navigation au quotidien, Edge proposera une solution pour tous ceux qui sont fatigués de stocker les pages « à lire plus tard » dans un chapelet d'onglets., nouvel outil du navigateur, permettrait donc de mieux gérer le contenu visité pour rassembler, organiser et partager plus facilement, notamment en permettant d'intégrer ce contenu aux logiciels de la suite Office.