Microsoft dévoile sa feuille de route pour Edge, avec notamment une version Linux

La mutation du navigateur internet de Microsoft continue, un mois après le remplacement de Edge par une version basée sur Chromium Microsoft est consciente des problèmes rencontrés par les utilisateurs de son navigateur Edge. La société a ainsi dévoilé sa feuille de route pour corriger au plus vite les dysfonctionnements restants et apporter les fonctionnalités essentielles manquantes. La firme de Redmond profite également de son espace de discussion avec ses « Insiders » pour évoquer de prochaines évolutions.Toutefois, la société ne se mouille pas sur ses propositions : elle ne s'y engage pas ! Ainsi, Microsoft serait en train d'étudier la possibilité de naviguer dans un PDF via une table des matières, directement depuis Edge. Et la firme discute de la mise en place d'une option de prévisualisation d'onglet. Eh oui, déjà, Microsoft aide Google à améliorer la gestion des onglets de Chromium En parallèle, Microsoft a dévoilé une liste de fonctionnalités que la société s'engage à intégrer. Tout d'abord, au niveau de la synchronisation entre plusieurs appareils. Du côté des favoris, cela fonctionne actuellement assez mal, avec des réapparitions de sites supprimés ou des doublons. La firme de Redmond s'engage donc à régler le problème ce mois-ci.La synchronisation des extensions installées sur différents appareils sera également mise en place, en février. En revanche, la synchronisation de l'historique de navigation entre différents terminaux ne sera pas intégrée avant cet été. Ce mois-ci arriveront également la possibilité de définir une photo comme fond d'un nouvel onglet et une meilleure gestion des liens lorsque plusieurs profils sont enregistrés sur un appareil.Microsoft a également pris d'autres engagements auprès de sa communauté d'utilisateurs, mais sans apporter de date de déploiement pour ces fonctionnalités. Ainsi, la société souhaite rendre disponible Edge sous Linux. La firme de Redmond souhaite également proposer une fonctionnalité de lecture à voix haute des fichiers PDF.Parmi les autres développements à venir, pas de calendrier, mais on peut noter la possibilité de conserver certains cookies pour les utilisateurs qui effacent automatiquement leurs données de navigation à la fermeture de Edge. Ou encore, l'ajout d'une option pour empêcher la lecture automatique des fichiers audio et vidéo contenus sur une page internet.Mais aussi la possibilité d'encrer certaines pages internet, l'ajout de boutons de partage à la barre d'outil du navigateur, ou encore quelques correctifs, comme le défilement à deux doigts du pavé tactile qui déclenche à la place un clic droit, ce qui peut rapidement devenir agaçant... Pour découvrir la liste complète des études et des développements de Edge, rendez-vous sur la feuille de route publique de Microsoft