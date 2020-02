Le nouveau Microsoft Edge va bloquer les téléchargements de logiciels indésirables

Adieu aux indésirables

Un nouveau Edge qui fonctionne

Source : The Verge

Une mise à jour bienvenue pour cette nouvelle version du navigateur web , disponible depuis le 16 janvier sur ordinateur et mobiles et basée sur Chromium, le projet open source de Google Chrome.Le nouveau navigateur Edge se dote du filtre SmartScreen, pour se protéger contre lemais aussi pour bloquer les téléchargements indésirables. Si le navigateur détecte le téléchargement d'un logiciel peu reconnu et peu populaire ou, au contraire, connu pour être malveillant, il bloquera donc automatiquement le téléchargement.Il ne s'agit alors pas nécessairement de logiciels malveillants au sens premier du terme, la fonctionnalité prenant en compte des applications de typeou, qui sont bourrées de publicités et de notifications, peuvent contenir des mineurs de crypto-monnaies et que l'on retrouve parfois sous la forme de barres d'outils.Cette nouvelle option de protection supplémentaire est actuellement en beta sur Microsoft Edge. Il est possible de l'activer dans les paramètres de confidentialité du navigateur web, mais il y a de fortes chances que Microsoft active automatiquement cette option dans les temps à venir.Cette nouvelle mise à jour de Edge permet à Microsoft de se racheter une crédibilité dans le domaine des navigateurs web. Le site VentureBeat a effectué une série de huit tests visant à comparer Chrome, Chromium Edge, Firefox et Bravo, et le navigateur de Microsoft s'en sort plus que bien.Edge remporte en effet quatre des huit batteries d'essais techniques réalisés par l'équipe de, contre un seul pour Chrome et deux pour Firefox . Chrome, qui occupe actuellement 67 % du marché, a désormais un nouveau concurrent solide.