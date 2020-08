La talette tactile Lenovo Tab M10 Plus X606 64Go à moins de 160€ chez Cdiscount

Vous recherchez une tablette tactile avec de bonnes performances et un écran confortable ? La Lenovo Tab M10 Plus est la réponse à votre recherche et en plus Cdiscount la propose à moins de 160 € cette semaine. Son écran tactile TFT dispose d’un rétroéclairage LED pour plus de luminosité et un meilleur rendu des couleurs.

Elle est équipée d’un processeur MediaTek Helio P22T à 8 cœurs fonctionnant à 2,3 GHz et de 4 Go de mémoire vive. Sa capacité de stockage est de 64 Go qui peut être étendue par le biais d’une carte microSD jusqu’à 256 Go.

Du côté caméra, elle dispose d’un capteur avant de 5 Mpixel et d’un autre à l’arrière de 8 Mpixel avec mise au point automatique. Parfait pour vos appels vidéo, mais aussi pour prendre de belles photos. Elle intègre également un double microphone ainsi qu’un tuner radio FM.