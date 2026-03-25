La première saison de Daredevil: Born Again a posé les bases d’un univers plus mature, ancré dans les ruelles de New York, avec un Matt Murdock au plus bas et un Wilson Fisk en pleine ascension politique. La saison 2, attendue à partir du 24 mars 2026, reprend après l’instauration de l’état d’urgence, alors que Fisk, désormais maire, traque les justiciers et met Daredevil en haut de sa liste de cibles.

Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprennent leurs rôles iconiques, entourés d’un casting qui permet à la série de naviguer entre drame, action et thriller politique, tout en gardant ce ton plus sombre qui a fait le succès du personnage sur le petit écran. Pour suivre cette montée en puissance épisode après épisode, Disney+ reste le passage obligé.