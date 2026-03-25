La saison 2 de Daredevil: Born Again, l’une des séries Marvel les plus attendues de 2026, arrive enfin sur Disney+. C’est l’occasion parfaite de (re)prendre un abonnement et de préparer le binge‑watch dans les meilleures conditions avant le retour de Matt Murdock et du Caïd.
Après avoir relancé l’intérêt autour du justicier aveugle de Hell’s Kitchen, Disney+ et Marvel Studios enchaînent avec une saison 2 de Daredevil: Born Again annoncée pour le 25 mars 2026, toujours en exclusivité sur la plateforme. Au programme : Matt Murdock en pleine cavale, un Wilson Fisk devenu maire de New York qui écrase la ville sous son talon et une tonalité plus sombre que jamais, avec la promesse d’un affrontement au long cours entre Daredevil et le Caïd. Pour les fans de Marvel comme pour ceux qui avaient adoré la série originale, c’est typiquement le genre de sortie qui justifie à elle seule un abonnement Disney+ bien paramétré.
Daredevil: Born Again saison 2 : un retour très attendu sur Disney+
La première saison de Daredevil: Born Again a posé les bases d’un univers plus mature, ancré dans les ruelles de New York, avec un Matt Murdock au plus bas et un Wilson Fisk en pleine ascension politique. La saison 2, attendue à partir du 24 mars 2026, reprend après l’instauration de l’état d’urgence, alors que Fisk, désormais maire, traque les justiciers et met Daredevil en haut de sa liste de cibles.
Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprennent leurs rôles iconiques, entourés d’un casting qui permet à la série de naviguer entre drame, action et thriller politique, tout en gardant ce ton plus sombre qui a fait le succès du personnage sur le petit écran. Pour suivre cette montée en puissance épisode après épisode, Disney+ reste le passage obligé.
Quelles sont les offres Disney+ pour voir Daredevil dans de bonnes conditions ?
En mars 2026, Disney+ en France est structuré autour de 3 grandes formules :
- Disney+ Standard avec pub à 6,99 €/mois : diffusion en 1080p, deux écrans en simultané, présence de publicités, pas d’abonnement annuel à ce jour.
- Disney+ Standard (sans pub) à 10,99 €/mois ou 109,90 €/an : 1080p, deux écrans en simultané, sans publicité et avec possibilité de téléchargements hors ligne. L’abonnement annuel permet de payer l’équivalent de 10 mois pour 12.
- Disney+ Premium – 15,99 €/mois ou 159,90 €/an : jusqu’en 4K HDR avec Dolby Atmos, jusqu’à quatre écrans en simultané, téléchargements et meilleure qualité audio/vidéo pour les contenus compatibles.
Pour une série comme Daredevil: Born Again, tournée avec un soin particulier sur la mise en scène et les scènes nocturnes, la formule Premium est clairement la plus adaptée pour profiter du contraste et des détails en 4K sur un grand écran, surtout si plusieurs membres du foyer regardent Disney+ en parallèle.
Pourquoi c’est le bon moment pour s’abonner ou revenir sur Disney+ ?
Au-delà de Daredevil: Born Again, Disney+ continue d’enrichir son catalogue Marvel (séries et films), Star Wars, Pixar, Disney et contenus plus adultes comme les contenus Hulu. L’arrivée d’une saison 2 de Daredevil déjà renouvelée et l’annonce d’une saison 3 en préparation confirment que le personnage devient un pilier durable de la stratégie sérielle de Marvel sur la plateforme.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
S’abonner maintenant permet :
- De rattraper la saison 1 de Daredevil: Born Again ou la série Daredevil originale si ce n’est pas déjà fait.
- De suivre la saison 2 dès sa mise en ligne, probablement avec un rythme hebdomadaire, sans craindre les spoilers.
- De profiter du reste du catalogue Disney+ (MCU, Star Wars, FX, Hulu via Star, etc.) entre deux épisodes, sans multiplier les abonnements simultanés.
L’abonnement annuel, notamment en Standard ou Premium, reste la solution la plus économique si l’on sait à l’avance que l’on suivra plusieurs séries et sorties cinéma Marvel sur l’année.
En résumé : Daredevil vaut‑il un abonnement Disney+ à lui seul ?
Pour les fans de Marvel et les amateurs de séries de super‑héros plus sombres, la réponse est clairement oui. Daredevil: Born Again saison 2 coche toutes les cases de la série événement : retour de personnages cultes, enjeux plus politiques, ville au bord du chaos et affrontement annoncé entre Matt Murdock et un Wilson Fisk plus puissant que jamais.
Dans ce contexte, l’abonnement Disney+ n’est pas seulement un ticket d’entrée pour une saison très attendue, mais un accès plus global à l’ensemble de l’univers Marvel et aux futures saisons déjà dans les cartons. Pour celles et ceux qui comptaient de toute façon suivre le retour de Daredevil, il s’agit donc d’un moment particulièrement opportun pour souscrire ou réactiver leur abonnement Disney+ via l’offre en cours.
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