De fait, toutes les solutions annoncées comme de « cybersécurité » ne se valent pas. Et pour cause, de nombreux services gratuits se financent, malheureusement, en agissant à l'inverse de l'effet annoncé. Par exemple, certaines structures peu scrupuleuses n'hésitent pas à revendre vos données.

Aussi, au-delà du gain potentiel de l'usage d'une suite de cybersécurité comportant notamment un antivirus, une fonctionnalité de protection des données, ou encore un VPN, mieux vaut bien la choisir.

Dans cet article, vous en apprendrez donc davantage sur le fonctionnement de ces logiciels, les différences à retenir, et pourquoi certains sont bien plus recommandables que d'autres en 2026.