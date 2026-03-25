Vous entendez régulièrement parler, dans l'actualité tech' mais plus seulement, d'antivirus, de protection de vos données en ligne, ou encore de réseau virtuel privé (VPN). Mais savez-vous plus exactement ce qui se cache derrière ces solutions et les bénéfices qu'elles peuvent vous apporter ?
De fait, toutes les solutions annoncées comme de « cybersécurité » ne se valent pas. Et pour cause, de nombreux services gratuits se financent, malheureusement, en agissant à l'inverse de l'effet annoncé. Par exemple, certaines structures peu scrupuleuses n'hésitent pas à revendre vos données.
Aussi, au-delà du gain potentiel de l'usage d'une suite de cybersécurité comportant notamment un antivirus, une fonctionnalité de protection des données, ou encore un VPN, mieux vaut bien la choisir.
Dans cet article, vous en apprendrez donc davantage sur le fonctionnement de ces logiciels, les différences à retenir, et pourquoi certains sont bien plus recommandables que d'autres en 2026.
Les points forts de Surfshark One :
- Antivirus performant face aux menaces en ligne
- VPN respectueux de votre vie privée
- Jusqu'à 10 appareils connectés simultanément équipés
En 2026, votre priorité doit être votre cybersécurité
Un antivirus, la clé pour lutter contre les menaces en ligne
Le logiciel de lutte contre les malwares est certainement la base fondamentale pour tout appareil connecté. De fait, en prenant, par exemple, une métaphore routière, naviguer en ligne sans antivirus est comme prendre le volant sans ceinture de sécurité.
Et un bon anti-malware, ce n'est pas une passoire. Ce logiciel est normalement conçu pour vous prémunir des menaces en ligne, liens vérolés, logiciels infectieux dont regorge, malheureusement, Internet.
C'est aussi pour cette raison que tous les antivirus ne sont pas équivalents. Certains sont plus ou moins efficaces dans la détection comme l'élimination des malwares, d'autres se limitent à l'essentiel, quand des menaces de plus en plus malicieuses font surface en 2026.
Dans sa suite Surfshark One, Surfshark vous propose un antivirus éprouvé par AV-Test, l'une des références indépendantes du marché.
Si cela est particulièrement important, c'est parce que, comme pour un véhicule, un antivirus doit être passé au crible pour connaitre ses forces, ses faiblesses, et choisir le meilleur pour votre cybersécurité.
Avec une note de 5,5/6 en Sécurité, comportant notamment une Protection en Temps Réel millimétrée et un très faible taux de faux positif, l'antivirus de Surfshark One répond à ces attentes.
Il se montre en plus performant face aux menaces avancées comme les rançongiciels, mais aussi fin face au hameçonnage grâce à la fonctionnalité de Détecteur d'email frauduleux, ou encore aux logiciels espions qui en voudraient à votre webcam, entre autres.
Œuvrez au mieux pour la protection de vos données
Vous le lisez régulièrement sur Clubic, de trop nombreuses solutions, notamment sous Android, siphonnent vos données dans votre dos.
Or, reprendre la main sur le respect de votre vie privée, face aux annonceurs notamment, commence avec le choix de votre suite de cybersécurité.
Avec Surfshark One, vous bénéficiez d'une politique de non-journalisation ferme, auditée, actant qu'aucune donnée relative à votre activité n'est, notamment, conservée.
Plus encore, avec son module Alert, Surfshark One vous avertit en cas de fuite de vos données personnelles et autres informations sensibles, comme votre adresse mail, votre carte bancaire, ou encore votre carte Vitale.
De plus, Alert vous propose des rapports de sécurité sur vos données personnelles pour que vous conserviez une hauteur de vue sur la situation de vos informations en ligne.
Reprenez la main sur votre confidentialité en ligne
Un VPN premium pour vous accompagner dans chacune de vos navigations
Le réseau virtuel privé (VPN) est un logiciel ayant pour but de chiffrer vos navigations en ligne pour préserver la confidentialité de votre activité.
Cependant, une fois encore, tous les VPN ne se valent pas, et plusieurs solutions gratuites ont notamment été épinglées pour la revente des données de leurs utilisateurs (!).
Contre à peine plus de 2 euros par mois, le VPN inclus dans Surfshark One, l'un des meilleurs du marché, respecte pleinement votre vie privée.
Ses 4500 serveurs, répartis dans 100 pays, vous permettent de répondre à vos besoins les plus divers avec une adresse IP et une géolocalisation différentes de celles que vous possédez réellement.
Le chiffrement de vos données de navigation avec l'algorithme AES-256 bits, et un protocole, WireGuard, dont la réputation n'est plus à faire tant en termes de rapidité que de sécurité, vous aide en ce sens.
En termes de confidentialité, Surfshark One va encore plus loin en vous proposant des alias numériques générés à l'aide d'Alternative ID. Ce module vous aide ainsi à éviter que votre adresse mail ne puisse, entre autres, être directement exposée.
Enfin, avec Search, vous disposez d'un moteur de recherche organique, dont les résultats ne dépendent pas de vos préférences, ou encore de la publicité.
En bref, Surfshark One, en guise de synthèse de l'avis indépendant de Clubic sur cette solution, est une suite de cybersécurité complète pour vous accompagner au quotidien.
Protégez-vous à long terme avec Surfshark One
Le meilleur rapport qualité/prix du moment pour Surfshark One est sa souscription de 2 ans + 3 mois. Pour 10 appareils connectés simultanément, Surfshark One vous est proposé à 2,08 €/mois seulement, pendant 27 mois.
Une réduction de - 88 % est ainsi appliquée sur le prix de l'abonnement au mois, disponible à partir de 17,95 €. Notez que la TVA peut s'appliquer selon l'endroit où vous résidez.
Cerise sur le gâteau, Surfshark, avec ses abonnements de long terme, vous offre une carte cadeau Calm Premium (histoires, séances de méditation…) pour 3 mois, 6 mois, 1 an, voire un abonnement à vie.
En bref, votre carte cadeau surprise arrive 31 jours après le début de votre abonnement chez Surfshark ; il convient donc de ne pas résilier votre abonnement en utilisant la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. En cas d'abonnement déjà actif chez Calm, la carte cadeau ne se cumule pas avec celui-ci.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré