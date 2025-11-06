Le Black Friday 2025 bat son plein et Amazon enflamme la toile avec une pluie de réductions spectaculaires ! PC portables, iPhone, aspirateurs Dyson, TV OLED Philips ou encore accessoires high-tech : les offres s’enchaînent à un rythme effréné.
Le Black Friday 2025 est officiellement lancé, et Amazon frappe déjà très fort ce jeudi 6 novembre avec une nouvelle salve de promotions à ne pas manquer.
Ordinateurs portables, iPhone, aspirateurs Dyson, TV OLED Philips ou encore accessoires connectés : les remises s’enchaînent à un rythme impressionnant, certaines atteignant près de -60 %. De quoi s’équiper malin avant la grande ruée du week-end. Envie de découvrir les offres les plus intéressantes du jour ? Voici notre sélection des 15 meilleurs deals à saisir sans attendre !
Les 15 promos chocs à saisir chez Amazon
- Apple MacBook Air M2 (16 Go / 256 Go) à 798,00 € au lieu de 1 199,00 €
- Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 à 699,99 € au lieu de 899,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- Apple iPhone 16e 128 Go Blanc à 519,00 € au lieu de 711,00 €
- Lefant M3 Max Robot Aspirateur 20000 Pa à 399,99 € au lieu de 999,99 €
- Lot de 4 Air Traceur Tag weTag Pro à 19,99 € au lieu de 29,99 €
- Nettoyeur de sol Dyson Wash G1 à 349,00 € au lieu de 699,00 €
- Batterie externe 50 000 mAh 22,5 W à 25,20 € au lieu de 40,99 €
- Dyson V8 Advanced Aspirateur Balai sans Fil à 249,00 € au lieu de 399,00€
- Mini PC NiPoGi Essenx E1 (16 Go / 512 Go SSD) à 189,00 € au lieu de 239,99€
- TV Philips Ambilight 55OLED760 4K OLED 55” à 889,00 € au lieu de 1 599,00€
- Écran PC Gaming Acer Nitro KG272U 27” WQHD à 129,90 € au lieu de 169,90€
- Apple Watch Ultra 2 49 mm Noir Milanais Loop M Cell à 799,00 € au lieu de 889,00 €
- Écran PC Gaming MSI G24C4 E2 24” incurvé à 89,99 € au lieu de 141,99 €
- SSD Crucial P310 1 To PCIe Gen4 NVMe M.2 à 74,99 € au lieu de 99,99 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
- 10 To de stockage pCloud + gestionnaire de mdp offert à - de 200€/an
- Qustodio, contrôle parental et bien-être numérique à -50% (code : Blastoff50)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (code : SAVE10)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Des produits incontournables à prix cassé pour équiper toute la maison
Difficile de rester insensible face à la diversité des offres Black Friday 2025. Cette sélection regroupe des produits incontournables qui répondent aux besoins du quotidien, qu’il s’agisse de s’équiper en informatique, en high-tech ou en électroménager. Les PC portables Lenovo et le MacBook Air M2, par exemple, allient puissance et légèreté : un modèle d’efficacité déjà salué dans notre test complet du MacBook Air M2 sur Clubic￼.
Du côté des foyers connectés, le Dyson V8 Advanced et le Lefant M3 Max incarnent l’alliance entre autonomie et performance, pour un entretien sans effort. Les amateurs de cinéma à domicile, eux, apprécieront la qualité d’image exceptionnelle de la TV OLED Philips Ambilight, dont l’expérience immersive avait impressionné notre rédaction dans le test de la Philips OLED 807￼.
Ces promos permettent donc à chacun d’améliorer son confort numérique et domestique sans exploser son budget. Entre accessoires connectés, mini PC performants et périphériques gaming, Amazon met à disposition un éventail complet de produits qui répondent à toutes les envies… à des tarifs rarement observés hors Black Friday.
Nos conseils pour bien choisir pendant le Black Friday 2025
Le Black Friday 2025 bat son plein et les offres se multiplient à un rythme effréné sur Amazon. Face à cette avalanche de promotions, il n’est pas toujours évident de distinguer les vraies bonnes affaires des simples rabais d’appel. Pourtant, quelques réflexes simples permettent d’éviter les pièges. Première règle : comparez toujours le prix actuel avec celui pratiqué ces dernières semaines. Certains produits affichent des réductions alléchantes, mais avaient déjà baissé avant le Black Friday. Des outils comme Keepa ou CamelCamelCamel permettent de vérifier l’historique des prix et d’identifier les vraies ristournes.
Autre astuce : concentrez vos recherches sur les produits les plus récents ou les gammes en fin de cycle. Les PC portables équipés de puces AMD Ryzen 7000 ou Intel Core i5 de 13e génération, par exemple, offrent aujourd’hui un excellent rapport performances/prix, surtout quand ils sont remisés de 20 à 40 %. C’est aussi le moment idéal pour s’équiper en TV OLED, souvent soldées avant le renouvellement des gammes de fin d’année. De même, les aspirateurs Dyson ou les accessoires Apple font partie des valeurs sûres, avec des prix rarement aussi attractifs.
Enfin, n’oubliez pas de vérifier les conditions de livraison et de garantie. Amazon, tout comme Boulanger ou Rakuten, propose généralement des retours faciles et gratuits, un vrai atout pendant cette période d’achats massifs. Si vous hésitez encore, gardez en tête qu’un bon deal est avant tout celui qui répond à un besoin réel. Mieux vaut investir dans un produit durable et utile au quotidien que céder à l’impulsion d’un prix cassé. En suivant ces conseils, vous profiterez pleinement du Black Friday tout en maîtrisant votre budget.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
