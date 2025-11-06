Le Black Friday 2025 bat son plein et les offres se multiplient à un rythme effréné sur Amazon. Face à cette avalanche de promotions, il n’est pas toujours évident de distinguer les vraies bonnes affaires des simples rabais d’appel. Pourtant, quelques réflexes simples permettent d’éviter les pièges. Première règle : comparez toujours le prix actuel avec celui pratiqué ces dernières semaines. Certains produits affichent des réductions alléchantes, mais avaient déjà baissé avant le Black Friday. Des outils comme Keepa ou CamelCamelCamel permettent de vérifier l’historique des prix et d’identifier les vraies ristournes.

Autre astuce : concentrez vos recherches sur les produits les plus récents ou les gammes en fin de cycle. Les PC portables équipés de puces AMD Ryzen 7000 ou Intel Core i5 de 13e génération, par exemple, offrent aujourd’hui un excellent rapport performances/prix, surtout quand ils sont remisés de 20 à 40 %. C’est aussi le moment idéal pour s’équiper en TV OLED, souvent soldées avant le renouvellement des gammes de fin d’année. De même, les aspirateurs Dyson ou les accessoires Apple font partie des valeurs sûres, avec des prix rarement aussi attractifs.

Enfin, n’oubliez pas de vérifier les conditions de livraison et de garantie. Amazon, tout comme Boulanger ou Rakuten, propose généralement des retours faciles et gratuits, un vrai atout pendant cette période d’achats massifs. Si vous hésitez encore, gardez en tête qu’un bon deal est avant tout celui qui répond à un besoin réel. Mieux vaut investir dans un produit durable et utile au quotidien que céder à l’impulsion d’un prix cassé. En suivant ces conseils, vous profiterez pleinement du Black Friday tout en maîtrisant votre budget.