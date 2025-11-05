Ce modèle permet de profiter d'images fluides pour le jeu ou le travail, grâce à une promotion rarement proposée sur ce segment. L'écran s'adresse à celles et ceux qui cherchent une expérience visuelle confortable au quotidien.
L'écran MSI G24C4 E2 s'affiche aujourd'hui à 89,99 € au lieu de 141,99 € avec une remise de 37 %, soit le prix le plus bas jamais vu, chez Fnac. Il s'agit d'un moniteur incurvé de 24 pouces, adapté à une utilisation intensive, en particulier pour jouer ou travailler sur plusieurs fenêtres ouvertes.
La dalle VA offre une image nette et agréable à l'œil, même pendant de longues sessions. L'expérience reste fluide grâce à la fréquence d'affichage élevée, ce qui compte quand on enchaîne les tâches ou les parties rapides.
L'écran incurvé améliore l'immersion lors des sessions de jeu ou pour regarder des vidéos. Sa fréquence élevée limite les effets de flou quand l'image bouge vite. Le confort visuel reste constant, même après plusieurs heures d'utilisation intensive.
Pourquoi choisir l'écran incurvé MSI G24C4 E2 ?
Écran incurvé 24 pouces pour jeux vidéo, usage polyvalent, fluidité renforcée, confort visuel, idéal pour joueurs réguliers.
✅ Les plus
- Dalle VA incurvée de 24 pouces (61 cm) pour une immersion appréciable
- Fréquence de rafraîchissement élevée de 180 Hz, idéale pour les jeux rapides
- Temps de réponse de 1 ms pour limiter les effets de flou en jeu
- Technologie antiscintillement et protection contre la lumière bleue pour un usage prolongé
- Large gamme de couleurs pour des images précises et contrastées
❌ Les moins
- Résolution limitée à 1920 x 1080 pixels, moins adaptée à un usage créatif exigeant
- Absence de réglage en hauteur pour le pied, ce qui limite l'ergonomie
- Connectique basique sans port USB intégré
Un confort visuel pensé pour les longues sessions
L'écran incurvé MSI G24C4 E2 trouve facilement sa place sur un bureau, que ce soit pour jouer, travailler ou regarder une série. Sa courbure légère enveloppe le regard et réduit la fatigue, même lors d'une journée entière devant l'ordinateur. La dalle VA restitue des couleurs profondes, ce qui rend l'image vivante lors des jeux ou des vidéos en streaming.
La fréquence de 180 Hz et le temps de réponse de 1 ms garantissent une fluidité appréciable, pour ne pas être gêné par des images saccadées dans les scènes rapides. On peut trouver que ce type de confort au quotidien change vraiment la donne, surtout si vous basculez souvent entre des usages différents.
Un tarif accessible pour une expérience polyvalente
La Fnac affiche le MSI G24C4 E2 à 89,99 €. Ce prix le positionne comme un choix pertinent pour qui souhaite s'équiper à moindre coût, sans sacrifier la fluidité ou le confort d'utilisation.
Son format 24 pouces et son design incurvé facilitent l'usage quotidien, aussi bien pour les loisirs que pour le télétravail. La simplicité d'installation et la compatibilité avec la majorité des configurations actuelles font de ce modèle une solution adaptée à la plupart des besoins, sans complication.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.