L'écran MSI G24C4 E2 s'affiche aujourd'hui à 89,99 € au lieu de 141,99 € avec une remise de 37 %, soit le prix le plus bas jamais vu, chez Fnac. Il s'agit d'un moniteur incurvé de 24 pouces, adapté à une utilisation intensive, en particulier pour jouer ou travailler sur plusieurs fenêtres ouvertes.

La dalle VA offre une image nette et agréable à l'œil, même pendant de longues sessions. L'expérience reste fluide grâce à la fréquence d'affichage élevée, ce qui compte quand on enchaîne les tâches ou les parties rapides.