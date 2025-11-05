Le Black Friday 2025 n’a pas encore officiellement commencé que Boulanger affiche déjà des réductions spectaculaires ! Ce mardi 5 novembre, l’enseigne française multiplie les offres chocs sur les produits high-tech et électroménager.

Au menu : un nettoyeur Dyson à moitié prix, une Apple Watch Ultra 2 remisée, des TV OLED LG et Hisense à tarif record, sans oublier un écran gaming Samsung OLED en forte promotion. Envie de découvrir ces bons plans avant tout le monde ? Voici notre sélection des 5 offres à saisir sans attendre !