Un casque Bluetooth s'intègre facilement dans une journée active. Il accompagne un trajet en transports, une session de travail ou une pause détente à la maison. L'autonomie peut aller jusqu'à 65 heures en mode standard et 50 heures avec l'option de réduction de bruit active. Ce chiffre rassure : il évite de devoir recharger sans cesse le casque, même si l'on enchaîne les utilisations.

Le port circum-aural englobe bien l'oreille et limite la fatigue, même après plusieurs heures. La connexion multipoint vous laisse passer d'un smartphone à un ordinateur sans manipulation complexe, ce qui allège la gestion des appareils au quotidien. Certains diront que ce genre de détail devient vite incontournable quand on jongle entre musique, appels et visioconférences.