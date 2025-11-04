Boulanger frappe fort en ce début de mois de novembre avec des promotions dignes du Black Friday ! Le spécialiste du high-tech et de l’électroménager dévoile déjà une série d’offres spectaculaires sur les produits les plus recherchés du moment.

Au programme : TV Mini LED LG, aspirateurs Dyson, smartphone Samsung Galaxy S25 FE, casque JBL et même un ordinateur portable HP en forte réduction. Envie de découvrir les meilleures affaires avant la ruée du 29 novembre ? Voici les 10 offres à ne surtout pas manquer chez Boulanger cette semaine.