La marque Mova casse les prix sur deux de ses modèles phares : le robot aspirateur-laveur E30 Ultra et l’aspirateur-laveur sans fil M10. Si vous recherchez un système efficace, qui fait l’unanimité dans sa catégorie et pour un tarif ultra raisonnable, vous êtes au bon endroit !
C’est la rentrée et vous sentez qu’un petit coup de pouce pour le ménage ne serait pas de trop ? Qu’à cela ne tienne ! Mova propose plusieurs offres alléchantes pour le Prime Day. Le robot aspirateur E30 Ultra est affiché en promotion à seulement 329 €, tandis que l’aspirateur laveur M10 tombe à 269 €. Et les deux bénéficient d’une garantie de trois ans et d’un service après vente local.
On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ces ceux appareils !
Le robot aspirateur-laveur Mova E30 Ultra à 294 € : imbattable !
L’aspirateur Mova E30 Ultra joue clairement la carte du rapport qualité-prix. Autrement dit, il offre d’excellentes prestations pour un budget (très) raisonnable.
Contrairement à la plupart de ses concurrents, il est accompagné d’une station d’accueil tout-en-un qui gère presque tout. Elle est capable de réaliser l’entretien et la maintenance du robot : vidage automatique, séchage et lavage des serpillières, réservoir d’eau ainsi que d’eau propre, c’est simple, il est autonome !
Mais ce n’est pas son seul atout, loin de là. Mova a équipé son robot d’un système de navigation très efficace avec capteurs laser, pour détecter et contourner les obstacles, cartographie 3D de son environnement et technologie ultrasons afin de reconnaître les tapis et moquettes. Grâce à cette panoplie, l’appareil soulève ses serpillières pour éviter de mouiller les surfaces textiles, augmente la puissance d’aspiration quand c’est nécessaire, puis reprend tranquillement son parcours.
La puissance d’aspiration de 7 000 Pa lui permet de s’attaquer aux saletés incrustées. Il est également conçu pour atteindre les zones difficiles, la technologie RoboSwing venant faciliter le nettoyage le long des murs et des plinthes. Côté lavage, le système DuoScrub repose sur deux serpillières rotatives à grande vitesse, une solution pertinente pour décoller les taches sans laisser de marques au sol.
Les points forts du Mova E30 Ultra :
- Une aspiration puissante de 7 000 Pa
- Station tout-en-un avec entretien automatique
- Reconnaissance des tapis et moquettes et levage des serpillières
- Nettoyage dans les coins
- Navigation efficace
Navigation intelligente, aspiration puissante, nettoyage précis grâce à deux serpillières rotatives et en prime, un tarif avantageux… ce Mova E30 Ultra est vraiment convaincant.
Mova M10 : l’aspirateur-laveur sans fil incontournable à 269 €
Vous passez encore l’aspirateur puis la serpillière ? Le Mova M10 fait les deux en même temps, ce qui se traduit par un gain de temps important, des sols bien propres et un ménage moins contraignant. Qui plus est, son tarif est ultra attractif, seulement 269 € avant même le Prime Day.
Mova a conçu un appareil vraiment efficace et complet : il ne pèse que 900 g en main, sa tête pivote à 90° et il peut se coucher à plat pour passer sous les meubles. L’écran LED au niveau de la poignée affiche toutes les infos utiles en direct, comme l’autonomie ou le mode choisi.
En ce qui concerne les performances, il n’y a rien à redire : son moteur grimpe à 104 000 tr/min et délivre une puissance d’aspiration de 18 000 Pa. Une brosse Tangle-Free empêche les cheveux et poils de bloquer le conduit, tandis qu’une brosse rotative s’occupe de décoller la saleté au sol. L’eau sale est récupérée dans un réservoir dédié pour assurer un nettoyage efficace. Qui plus est, le M10 ajuste sa puissance selon le niveau de saleté. Et pour couronner le tout, il s’auto-nettoie à 75 °C avec un séchage intégré. Enfin, avec une autonomie couvrant jusqu’à 300 m², il coche clairement toutes les cases.
Les points forts du Mova M10 :
- Aspiration puissante : 18 000 Pa
- Lavage efficace : brosse rotative, et auto-nettoyage à 75 °C
- Autonomie de 300 m2
- Ergonomie sans faille