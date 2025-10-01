L'un des tout derniers aspirateurs robot premium d'Ecovacs, le Deebot X9 PRO OMNI, voit son prix littéralement chuter, avec 700€ de remise. Vous n'avez que quelques jours pour bénéficier de cette promotion exceptionnelle.
Puissant ! C'est par ce simple mot qu'Ecovacs décrit sur son site web le Deebot X9 PRO OMNI, et à y regarder de plus près, la marque ne ment pas sur la marchandise. L'aspirateur robot premium propose en effet des performances qui le classent dans le haut du panier pour venir à bout des poussières et autres déchets dans votre maison. Mais ce n'est pas tout ! Cet aspirateur dispose également du lavage des sols, et d'une fonction d'auto-nettoyage pour un entretien toujours plus facile.
Du 1er au 8 octobre inclus, Ecovacs casse les prix sur ce modèle avec une remise de 700 euros (vous avez bien lu), et un prix qui chute de 1 499€ à 799€ seulement. Ainsi, vous pouvez vous offrir un modèle premium au top de l'innovation, pour un prix quasiment divisé par deux. On vous explique ici
Une puissance impressionnante et un rouleau serpillère pour le lavage des sols
L'Ecovacs Deebot X9 PRO OMNI propose une puissance de 16 600 Pa, une valeur élevée qui lui permet de ramasser à la fois les poussières au sol, mais aussi les poils d'animaux ou les déchets plus volumineux comme les miettes alimentaires ou les petits amas de textiles tombés de vos poches et qui ne demandent qu'à être récupérés par cet aspirateur intelligent….et performant. La technologie BLAST génère un débit d'air de 16,3 L/s pour récupérer plus facilement tous les détritus qui passent sous le robot.
À l'aise sur les sols durs, le Deebot X9 PRO OMNI l'est également sur les tapis avec une augmentation des taux d'élimination de 137,6 % par rapport aux générations précédentes.
La brosse Zero Tangle, en spirale, est conçue pour récupérer les poils et cheveux et éviter l'emmêlement dans cette dernière. Des peignes situés derrière la brosse coupent les poils en petits morceaux, ensuite aspirés et évacués vers le réservoir intégré.
Pour le lavage humide de sols, Ecovacs innove encore. Les serpillères rotatives, c'est de l'histoire ancienne. Ce Deebot X9 PRO OMNI introduit le rouleau serpillère comme unique solution de lavage. Comme sur un aspirateur laveur, le rouleau vient frotter le sol à raison de 220 tours/minute pour désincruster le carrelage et ramasser les liquides qui se retrouvent au sol. Au final : un meilleur résultat et un sol propre jour après jour.
De nombreuses technologies pour automatiser le nettoyage et l'entretien
Avec AIVI 3D 3.0, le Deebot X9 PRO OMNI peut se situer dans n'importe quelle pièce et analyser l'environnement en quelques secondes. La caméra avant peut identifier les objets pour adapter une stratégie de nettoyage, éviter les obstacles soigneusement et modifier son parcours. Les algorithmes d'Ecovacs se chargent d'identifier les changements d'environnements soudains, mais aussi les tâches en utilisant l'intelligence artificielle pour reconnaitre les zones sales et passer à plusieurs reprises si nécessaire.
Le rouleau serpillère se rétracte automatiquement lorsque l'aspirateur robot se dirige vers un tapis. De la même manière, il se déploie sur le côté pour atteindre les coins et le long des murs. Enfin, avec une épaisseur de 9,7 mm, il peut se faufiler sous la plupart des meubles et atteindre des zones jusqu'alors impossibles à nettoyer.
Un dernier point sur la station : elle comprend de nombreuses technologies non seulement pour charger l'appareil, mais aussi pour vider le réservoir dans un sac à poussières intégré, et nettoyer le rouleau serpillère à 75°C, puis le sécher pour éviter la formation de mauvaises odeurs et de bactéries. Vous n'avez rien à faire une fois de retour à la maison, sauf à profiter de votre maison nettoyée dans les moindres recoins.
L'Ecovacs Deebot X9 PRO OMNI est disponible à un prix de 799€, du 1er au 8 octobre. Vous n'avez que quelques jours pour en profiter !