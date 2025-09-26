Lancée en 2021 par deux entrepreneurs français, la plateforme Royaltiz vous propose, depuis 4 ans maintenant, d'investir sur la carrière de personnalités variées. Initialement principalement orientée vers les sportifs de haut-niveau, Royaltiz s'ouvre désormais à divers profils, notamment du divertissement, des médias ou encore de la musique.
Comme toute plateforme dont les enjeux sont l'investissement et la spéculation, la mise ne garantit pas forcément de gain. Pour autant, Royaltiz s'efforce de communiquer avec transparence sur son mode de fonctionnement, ses partenariats, et la manière dont est calculée la valeur de chaque personnalité sur laquelle vous pouvez investir.
Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur la plateforme Royaltiz, les personnalités sur lesquelles il est possible d'investir, tout comme une synthèse du processus à suivre pour commencer à utiliser ce service.
Qu'est-ce que Royaltiz et pourquoi s'inscrire sur cette plateforme ?
Investissez sur la carrière de vos talents préférés !
En quelques mots, Royaltiz propose donc, depuis 4 ans maintenant, d'investir sur la carrière de « talents » aux profils très variés.
Si, initialement, Royaltiz se concentrait sur les sportifs de haut-niveau, qu'il s'agisse de personnalités liées au football, au MMA, au rugby, ou encore au tennis, l'offre ne cesse de s'étoffer.
En effet, le divertissement, les médias, ou encore la musique, ont fait leur entrée parmi les quelques 220 profils disponibles sur Royaltiz. Mais, concrètement, en quoi cela consiste-t-il ?
Royaltiz, d'un côté, passe des contrats avec ces personnalités. Du football brésilien Vinicius Jr. au créateur de contenu Mohamed Henni, en passant par le rugbyman Antoine Dupont ou encore le journaliste Daniel Riolo, vous avez donc plus de 220 personnes liées à cette plateforme.
De l'autre, s'offre la possibilité pour vous d'investir, à partir d'euros, dans des droits de contrats de ces profils sous forme de ROY.
Une fois vos investissements placés, vous détenez donc vos titres sous la forme de ROYs, dont la valeur est calculée, puis fluctue selon plusieurs paramètres.
Il y a, pour modèle principal, la loi de l'offre et de la demande : plus un profil est sollicité, et plus son ROY gagne en valeur. Mais également, des paramètres tiers, car nous parlons ici d'humains et de leurs carrières respectives : résultats, mais aussi suivi sur les réseaux sociaux, ou encore actualité (positive comme négative) peuvent impacter la valeur du ROY.
Le flair a donc tout sa place chez Royaltiz. Vous pouvez vous intéresser à de jeunes talents fraichement arrivés sur la plateforme, ou encore un footballeur ayant eu une période creuse en termes de performances. Son ROY en baisse pourra, une fois les bons résultats retrouvés, repartir à la hausse, et pour vous, une opportunité de gain se dessine.
Notez que Clubic vous propose une présentation complète et un test de cette plateforme dans son avis indépendant sur Royaltiz.
Fonctionnalités et rendements possibles
Grâce à la transparence de Royaltiz, même sans être encore inscrit sur la plateforme, vous pouvez avoir un aperçu concret de son mode de fonctionnement.
Prenons un exemple en nous rendant sur le profil de Mohamed Henni. Le ROY de ce créateur de contenu est fixé, à date, à 2,22 euros l'unité. Ainsi, une fois votre inscription finalisée et votre premier dépôt effectué, vous pouvez donc acheter un ROY, ou plusieurs en fonction de leur disponibilité, de cet individu.
Royaltiz vous informe, avec une biographie de cette personne tout d'abord. Cela vous permet de mieux la cerner, que vous soyez familier de ses contenus ou non.
Vous avez également à votre main un taux de rendement de son ROY calculé sur le dernier mois, de même qu'un graphique illustrant les fluctuations de la valeur de son ROY, des dernières 24h depuis que la personnalité est sous contrat avec Royaltiz.
Vous apprenez également son nombre de suiveurs sur des réseaux sociaux tels qu'Instagram, divers médias le présentant, le prix d'introduction de son ROY, mais également la valeur totale des ROYs en circulation pour cette personne (sur un total maximal de 250 000) et la valeur totale de liquidité instantée disponible.
Autre élément clé à ne pas manquer : le Yield. Il s'agit du paiement mensuel de revenus que vous obtenez de la part de Royaltiz selon les ROYs investis (en nombre), les résultats sportifs de la personnalité, sa présence médiatique, etc.
A titre indicatif, Royaltiz a reversé plus de 2,5 millions d'euros de Yield aux détenteurs de ROYs depuis son lancement.
Toujours en suivant l'exemple de Mohamed Henni, son Yield annuel a permis aux détenteurs de ses ROYs, sur l'année écoulée, d'obtenir un taux de rendement de 20,95%. Ce taux est, bien évidemment, totalement variable d'une personnalité à une autre.
Pouvoir investir dans des ROYs, c'est aussi pouvoir les revendre. Agissez selon votre bonne volonté, et celle d'autres investisseurs potentiels, toujours au gré de la loi de l'offre et de la demande.
Oui, Royaltiz est une plateforme de confiance
Des profils sélectionnés par un comité dédié
Plusieurs critiques ont porté sur la transparence et, plus largement, la supposée fiabilité de cette plateforme. Royaltiz existe depuis plus de 4 années (en 2025) et dénombre plus de 200 000 comptes ouverts, ainsi que plus de 220 contrats en cours avec les diverses personnalités évoquées tout au long de cet article.
Placer son, argent sur Royaltiz n'est absolument pas comparable avec des mouvements dans l'immobilier ou encore des marchés financiers. Même si le taux de rendement moyen, sur l'année 2024, est de 9,5% sur Royaltiz, rien ne peut être garanti comme pour tout placement avec ce type de risque à potentiel élevé, surtout qu'il s'agit, dans le cas présent, de carrières humaines.
Concernant les profils ciblés, le comité rigoureux de sélection de Royaltiz mise sur un équilibre entre des personnalités particulièrement établies (Antoine Dupont, Cyril Gane, Vinicius Jr. entre autres) et des talents émergeants pour proposer des possibles d'investissement variés.
Les sources de revenus de Royaltiz sont elles aussi plurielles, par exemple en tenant compte du salaire pour les footballeurs, ou encore le taux d'engagement et le nombre de suiveurs pour la communauté Instagram de la personnalité.
Il en est de même en cas de transfert, avec une communication de plus en plus transparente à partir d'informations qui, il n'y a encore pas si longtemps, n'étaient pas dévoilées publiquement.
Quels sont les bons points à connaitre avant d'investir ?
Avant toute chose, il convient d'être âgé de plus de 18 ans, d'avoir conscience des risques liées aux investissements et leur volatilité, mais aussi de lire les conditions générales d'utilisation (CGU) de Royaltiz, particulièrement claires sur son fonctionnement.
Vous créer un compte est relativement rapide, et vous pourrez verser votre premier acompte avec l'aide de son partenaire Mangopay, par carte ou encore par virement bancaire, avec un premier versement minimal de 15 euros.
L'inscription est gratuite, Royaltiz prélève seulement des frais sur vos transactions en achat et vente de ROY, à raison de 1% + 2,50 euros par ROY acheté ou vendu.
Libre à vous, ensuite, de placer votre argent en achetant des ROYs selon votre souhait comme leur disponibilité.
Le Yield mensuel n'est pas automatiquement crédité sur votre portefeuille, il vous suffit de cliquer sur le bouton dédié pour le récupérer.
En cas de besoin, vous pouvez facilement contacter le service client en cas de question ou de problème rencontré à l'adresse contact@royaltiz.com.
En somme :
- Prenez ainsi le temps de définir vos objectifs comme vos limites de placement,
- Comprenez bien le modèle de Royaltiz, qui ne repose pas sur l'achat/vente d'actifs traditionnels,
- Diversifiez votre portefeuille entre différents profils,
- Ne substituez pas les gains potentiels obtenus avec Royaltiz à des revenus plus classiques (salaire par exemple),
- Tenez-vous informé de l'actualité relative aux profils comme à la plateforme,
- La régulation de la plateforme évolue très positivement, ce qui renforce sa crédibilité avec les nouveaux ROYs encadrés via AFS aux Pays-Bas, et un agrément Reg A+ de la SEC aux Etats-Unis.
Royaltiz propose une offre inédite : investir sur la carrière de jeunes talents (joueurs de football, musiciens, etc.) et recevoir un pourcentage de leurs revenus en retour. Cette plateforme d'investissement possède de nombreuses fonctionnalités : portefeuille virtuel, achat et vente de ROY, suivi d'investissement, collecte de gains, parrainage, etc. Royaltiz est un service disponible uniquement sur Internet. Il n'y a pas d'application mobile à télécharger pour le moment.
- Plateforme moderne et simple d'utilisation.
- Rendement entre 2,5% et 50%
- Concept innovant.
- Offre en talents assez limitée.