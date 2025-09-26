Grâce à la transparence de Royaltiz, même sans être encore inscrit sur la plateforme, vous pouvez avoir un aperçu concret de son mode de fonctionnement.

Prenons un exemple en nous rendant sur le profil de Mohamed Henni. Le ROY de ce créateur de contenu est fixé, à date, à 2,22 euros l'unité. Ainsi, une fois votre inscription finalisée et votre premier dépôt effectué, vous pouvez donc acheter un ROY, ou plusieurs en fonction de leur disponibilité, de cet individu.

Royaltiz vous informe, avec une biographie de cette personne tout d'abord. Cela vous permet de mieux la cerner, que vous soyez familier de ses contenus ou non.

Vous avez également à votre main un taux de rendement de son ROY calculé sur le dernier mois, de même qu'un graphique illustrant les fluctuations de la valeur de son ROY, des dernières 24h depuis que la personnalité est sous contrat avec Royaltiz.

Vous apprenez également son nombre de suiveurs sur des réseaux sociaux tels qu'Instagram, divers médias le présentant, le prix d'introduction de son ROY, mais également la valeur totale des ROYs en circulation pour cette personne (sur un total maximal de 250 000) et la valeur totale de liquidité instantée disponible.

Autre élément clé à ne pas manquer : le Yield. Il s'agit du paiement mensuel de revenus que vous obtenez de la part de Royaltiz selon les ROYs investis (en nombre), les résultats sportifs de la personnalité, sa présence médiatique, etc.

A titre indicatif, Royaltiz a reversé plus de 2,5 millions d'euros de Yield aux détenteurs de ROYs depuis son lancement.

Toujours en suivant l'exemple de Mohamed Henni, son Yield annuel a permis aux détenteurs de ses ROYs, sur l'année écoulée, d'obtenir un taux de rendement de 20,95%. Ce taux est, bien évidemment, totalement variable d'une personnalité à une autre.

Pouvoir investir dans des ROYs, c'est aussi pouvoir les revendre. Agissez selon votre bonne volonté, et celle d'autres investisseurs potentiels, toujours au gré de la loi de l'offre et de la demande.