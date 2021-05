-83% sur CyberGhost VPN pour chiffrer vos transactions de crypto-monnaies

Sur chacune de ces plateformes et que ce soit sous forme de logiciel, d’application ou même d’extension, CyberGhost est pensé avec l'expérience utilisateur en tête. Son interface est simple. Même si son fonctionnement complexe, l'utilisation est très intuitive. Quelques clics suffisent pour mettre en place le VPN, en sélectionnant automatiquement le serveur le plus rapide pour vous. Toujours aussi intuitivement, vous pouvez également sélectionner manuellement un serveur de connexion parmi plus de 6900 à travers le monde dans 90 pays différents et 112 emplacements en tout.

A vous de sélectionner l’emplacement parfait en fonction de votre localisation et de votre utilisation : mode automatique pour profiter du meilleur débit et de la latence la plus courte, ou sélection manuelle pour profiter par exemple du catalogue Netflix US.

Avec ses 7 appareils protégés en simultané, l’abonnement CyberGhost se suffit largement à lui même, pour vous et vos proches, et pourra équiper tous vos appareils différents pour tout type d’utilisation différente et son utilisation sera claire et simple pour absolument n’importe qui.