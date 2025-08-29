L'Aspire 14 AI s'affiche à 669,99 € avec 16 % de réduction chez Darty, c'est déjà une belle réduction. Mais le bon plan ne s'arrête pas là puisqu'une offre ODR de 100 € amène le PC portable en dessous de 600 €
Cet ordinateur portable 14 pouces combine un écran OLED net et un processeur Intel Core Ultra pour gérer vos tâches pro ou perso, au bureau comme en déplacement. La configuration équilibre rapidité, confort et vraie polyvalence.
Une expérience mobile fluide et polyvalente
L'ordinateur portable s'intègre facilement dans vos habitudes, que vous soyez au bureau ou en télétravail. Son format léger s'emporte partout sans prendre de place dans un sac. L'écran OLED de 14 pouces affiche des couleurs détaillées, ce qui facilite le travail prolongé sur des documents ou le visionnage de vidéos.
Le processeur Intel Core Ultra gère la bureautique, la navigation ou la retouche photo avec fiabilité. Les 16 Go de mémoire vive assurent une bonne réactivité, même si plusieurs applications restent ouvertes en même temps. Le stockage SSD de 512 Go propose un démarrage rapide et un accès fluide à tous vos fichiers.
Un tarif très compétitif avec l'ODR
Grâce à l'offre ODR de Darty valable du 15/08/2025 au 15/10/2025 que vous pouvez télécharger ici, ce modèle descend donc en dessous des 600 € chez Darty.
Doté d'un format compact et le clavier rétroéclairé favorisent une utilisation quotidienne, il est votre compagnon idéal sur un bureau ou lors d'un déplacement. Ce PC portable répond à plusieurs besoins, avec un bon équilibre entre mobilité, autonomie et puissance pour rester efficace au fil des usages.