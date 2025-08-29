L'ordinateur portable s'intègre facilement dans vos habitudes, que vous soyez au bureau ou en télétravail. Son format léger s'emporte partout sans prendre de place dans un sac. L'écran OLED de 14 pouces affiche des couleurs détaillées, ce qui facilite le travail prolongé sur des documents ou le visionnage de vidéos.

Le processeur Intel Core Ultra gère la bureautique, la navigation ou la retouche photo avec fiabilité. Les 16 Go de mémoire vive assurent une bonne réactivité, même si plusieurs applications restent ouvertes en même temps. Le stockage SSD de 512 Go propose un démarrage rapide et un accès fluide à tous vos fichiers.