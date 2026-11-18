Avast ne s'en cache pas : la formule gratuite est plafonnée à 75 Mb/s, une restriction annoncée dès le choix des emplacements. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la limite est respectée à la lettre. Sur notre connexion fibre, qui affiche une moyenne de 922,2 Mb/s en téléchargement et 787,6 Mb/s en envoi sans VPN, aucun relevé n'a dépassé ce plafond.

En France, les débits descendants atteignent 72,2 Mb/s en moyenne, contre 62,9 Mb/s en envoi, avec une latence de 3,3 ms. Les résultats varient à peine d'une session à l'autre, et le serveur américain s'en tire presque aussi bien avec 69,3 Mb/s en téléchargement et 65,5 Mb/s en émission. Au Japon, la distance commence à peser davantage sur les performances, sans provoquer d'effondrement des débits : 63,6 Mb/s en réception et 40,1 Mb/s en envoi.

La latence accuse en revanche le coup sur les destinations lointaines, avec 123,7 ms à Chicago et 294,4 ms à Tokyo, des valeurs peu adaptées aux usages qui exigent une grande réactivité, comme le jeu en ligne.

Avast exploite donc plutôt bien les 75 Mb/s qu'il accorde, avec des débits réguliers et relativement homogènes d'une destination à l'autre. Mais le plafond n'en demeure pas moins sévère : en France, notre connexion perd plus de 92 % de son débit descendant. Un bridage d'autant plus frustrant que WireGuard est parfaitement capable de soutenir des vitesses bien supérieures.