Données illimitées, connexions stables et appareils à volonté : Avast VPN a de sérieux arguments pour séduire. Nous l'avons mis à l'épreuve sur ordinateur et mobile, et découvert une offre moins généreuse qu'il n'y paraît, portée par un éditeur dont les pratiques en matière de confidentialité appellent encore à la prudence.
Fut un temps où Avast faisait partie de l'équipement de base du PC familial, installé dans l'espoir de briser la malédiction des dimanches passés à déloger des virus, penché par-dessus l'épaule de ses parents. Depuis, l'antivirus a gagné quelques voisins dans le catalogue de l'éditeur, parmi lesquels un vrai VPN gratuit. Avast VPN mise sur une enveloppe de données illimitées, la prise en charge d'autant d'appareils que souhaité et l'absence de publicité tierce pour se faire une place sur un marché saturé d'offres gratuites, mais pauvre en services fiables et pérennes. Une manière aussi d'attirer une nouvelle clientèle vers Avast One et son catalogue de services payants.
Confidentialité, sécurité, débits, performances, prise en main, offre tarifaire…. découvrez en détails notre protocole en date et comment nous testons les VPN chez Clubic.
- language40 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodVersion gratuite limitée
- thumb_upDonnées illimitées, appareils illimités, connexions stables, streaming compatible
Avast VPN propose un accès VPN gratuit, sans limite de données ni d'appareils, sur Windows, macOS, Android et iOS. Facile à prendre en main, il assure des connexions stables et fonctionne avec les principales plateformes de streaming, malgré un débit plafonné à 75 Mb/s et seulement trois emplacements de serveurs, impossibles à modifier après sélection. Ses pratiques de collecte de données, les réglages de confidentialité activés par défaut et les antécédents de l'éditeur invitent toutefois à la prudence. Une solution adaptée aux usages ponctuels, moins recommandable pour qui privilégie la protection de sa vie privée.
- Données illimitées, sans frais ni publicités tierces
- Nombre d'appareils illimité
- Connexions stables et débits réguliers
- Prise en main intuitive
- Compatible avec les principales plateformes de streaming
- Débits plafonnés à 75 Mb/s
- Trois emplacements définitifs
- Collecte de données étendue et conservation prolongée
- Garanties de confidentialité insuffisantes
- Autopromotion insistante dans Avast One
- Kill switch désactivé par défaut
Fiche techniqueAvast VPN Gratuit
Résumé
- Pays couverts
- 40
- Connexions simultanées
- Connexions simultanées illimitées
- Essai gratuit
- Version gratuite limitée
- Avantages
- Données illimitées, appareils illimités, connexions stables, streaming compatible
Caractéristiques
|Pays couverts
|40
|Connexions simultanées
|Connexions simultanées illimitées
|Essai gratuit
|Version gratuite limitée
|Logs de données
|Log de données partiel
|Avantages
|Données illimitées, appareils illimités, connexions stables, streaming compatible
|Domiciliation
|République tchèque
|Blocage d'urgence
|Oui
|Protocoles
|WireGuard
|Plateformes
|Windows, iOS, Android, macOS
|Support Client
|Oui
Spécifications
|Licence
|Gratuit
|Editeur
|Avast
|Langue
|Français, Anglais
|Catégorie
|VPN
Interface et fonctionnalités, difficile de faire plus simple
On n'a d'ailleurs pas encore commencé à tester le service que ce fameux catalogue s'invite déjà sur notre ordinateur. Alors qu'on pense télécharger une application VPN classique, c'est en réalité tout Avast One qui débarque, sur Windows comme sur macOS.
Depuis sa refonte, la suite fonctionne en effet comme un hub de services à la carte. Et même si seul le VPN est installé, l'interface fait la part belle aux autres produits de l'éditeur : antivirus, outils de nettoyage, navigateur sécurisé, dispositif de surveillance des fuites et boutique se disputent l'espace. Pas de publicités tierces, il est vrai, mais une bonne dose d'autopromotion. Une vieille habitude chez Avast.
Bon, c'est le jeu. Passée l'inscription, qui exige une adresse mail, il faut choisir ses emplacements de serveurs. Avast VPN n'en autorise que trois, parmi les localisations disponibles. Attention à ne pas se tromper : une fois la sélection confirmée, impossible d'en changer, à moins de passer à la version Premium, évidemment.
Par la suite, la prise en main est plutôt intuitive. Un clic sur une destination suffit à établir le tunnel VPN, et l'on peut passer d'un serveur à l'autre sans avoir à se déconnecter puis reconnecter manuellement. La transition est fluide et les connexions sont rapidement stabilisées.
Les paramètres sont en revanche assez dépouillés. Le kill switch est bien présent, mais désactivé par défaut : il faut donc penser à l'activer soi-même. Pour les protocoles, seul WireGuard est accessible, ce qui rend le mode de sélection automatique assez anecdotique. L'activation du VPN sur les réseaux Wi-Fi publics, le split tunneling, les autres protocoles et le bloqueur de traqueurs sont réservés à la version Premium. Dans les préférences générales, on peut au moins désactiver le lancement automatique d'Avast One au démarrage de l'ordinateur.
Enfin, le bouton « Appareils » ne permet pas, contrairement à ce que son nom suggère, de gérer les équipements associés au compte, mais sert à installer le VPN sur un smartphone, à l'aide d'un QR code, et à promouvoir son utilisation sur Smart TV, réservée… à l'abonnement payant.
A noter qu'Avast One embarque également un assistant IA capable de répondre en langage naturel aux questions de sécurité et d'aider au dépannage. Nous l'avons interrogé sur la possibilité de changer de ville américaine après avoir validé nos trois emplacements gratuits. Première réponse : des instructions héritées d'Avast SecureLine, sans rapport avec les restrictions de notre formule. Après correction, l'assistant reconnaît enfin que les destinations sont définitives, avant de nous conseiller malgré tout de changer de serveur ou de protocole. Plus curieux, il suggère lui-même des questions pertinentes sur la sélection des emplacements gratuits, sans parvenir à fournir une réponse cohérente.
Réseau et serveurs, un choix limité et définitif
Le réseau d'Avast compte quelque 140 localisations, mais cette diversité profite en réalité à la formule payante, Avast VPN ne donnant accès qu'à 40 emplacements. Les trois destinations sélectionnées s'appliquent à tous les appareils, et le choix se fait à la ville près. Si la connexion mouline à Chicago, par exemple, pas question de se rabattre sur New York ou une autre ville des États-Unis, quand bien même le VPN y dispose de serveurs.
L'offre gratuite se cantonne en outre aux serveurs classiques. Les emplacements optimisés pour le P2P, les connexions Double VPN (multi-hop) et la rotation automatique de l'adresse IP sont réservés à l'abonnement Premium.
Des débits capés à 75 Mb/s, et pas un de plus
Pour évaluer les performances d'Avast VPN, nous avons utilisé un MacBook Air M1 de 2020, relié en Ethernet à notre connexion fibre. Les mesures ont été réalisées sur nPerf, trois fois par jour (9 h, 13 h et 18 h) pendant trois jours, sans VPN puis avec WireGuard, sur les serveurs de Paris, Chicago et Tokyo, correspondant aux trois emplacements que nous avions sélectionnés.
Avast ne s'en cache pas : la formule gratuite est plafonnée à 75 Mb/s, une restriction annoncée dès le choix des emplacements. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la limite est respectée à la lettre. Sur notre connexion fibre, qui affiche une moyenne de 922,2 Mb/s en téléchargement et 787,6 Mb/s en envoi sans VPN, aucun relevé n'a dépassé ce plafond.
En France, les débits descendants atteignent 72,2 Mb/s en moyenne, contre 62,9 Mb/s en envoi, avec une latence de 3,3 ms. Les résultats varient à peine d'une session à l'autre, et le serveur américain s'en tire presque aussi bien avec 69,3 Mb/s en téléchargement et 65,5 Mb/s en émission. Au Japon, la distance commence à peser davantage sur les performances, sans provoquer d'effondrement des débits : 63,6 Mb/s en réception et 40,1 Mb/s en envoi.
La latence accuse en revanche le coup sur les destinations lointaines, avec 123,7 ms à Chicago et 294,4 ms à Tokyo, des valeurs peu adaptées aux usages qui exigent une grande réactivité, comme le jeu en ligne.
Avast exploite donc plutôt bien les 75 Mb/s qu'il accorde, avec des débits réguliers et relativement homogènes d'une destination à l'autre. Mais le plafond n'en demeure pas moins sévère : en France, notre connexion perd plus de 92 % de son débit descendant. Un bridage d'autant plus frustrant que WireGuard est parfaitement capable de soutenir des vitesses bien supérieures.
Sécurité et confidentialité, des garanties encore trop fragiles
Pour sécuriser les connexions, Avast VPN s'appuie sur WireGuard et utilise ses propres serveurs DNS, afin d'éviter que les requêtes ne transitent en dehors du tunnel chiffré. Le kill switch complète le dispositif, à condition de penser à l'activer dans les paramètres. Nos tests de fuite IP, DNS et WebRTC n'ont révélé aucune anomalie.
Concernant la confidentialité, Avast revendique une politique no-logs et assure ne conserver ni l'historique de navigation, ni les requêtes DNS, ni les adresses IP d'origine. L'éditeur enregistre néanmoins les volumes cumulés de données transférées et des métadonnées sur les serveurs VPN, conservés pendant 18 mois. Les événements de connexion et les interactions avec l'application sont gardés respectivement 12 et 18 mois, auxquels s'ajoutent des informations sur les appareils, les réseaux et les performances.
La documentation d'Avast manque toutefois de cohérence sur les durées de conservation. La politique de confidentialité d'Avast One mentionne 35 jours pour les horodatages des connexions VPN et les volumes de données transférées, sans expliquer clairement comment ces dispositions s'articulent avec celles de la politique propre au VPN.
Dans tous les cas, ces informations ne permettent pas de reconstituer un historique des sites consultés, mais la collecte est loin d'être inexistante. On rappellera aussi qu’Avast VPN impose la création d'un compte avec une adresse mail, sans préciser si les informations collectées peuvent être recoupées entre elles et rattachées à une personne identifiable.
La configuration initiale d'Avast One soulève également quelques réserves. Lors de nos essais, les autorisations d'analyse des données d'utilisation par des outils tiers et de personnalisation des réductions commerciales étaient activées par défaut. Même constat pour l'envoi d'échantillons de fichiers suspects, une option héritée de l'antivirus. Toutes peuvent être désactivées, mais il faut penser à faire un tour dans les paramètres de confidentialité.
Établi en République tchèque et soumis au RGPD, Avast traîne aussi une sacrée casserole en matière de respect de la vie privée. En 2024, l'éditeur a dû verser 16,5 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec la Federal Trade Commission américaine, qui l'accusait d'avoir commercialisé, entre 2014 et 2020, les historiques de navigation collectés par ses antivirus et extensions de navigateur via sa filiale Jumpshot. Présentées comme anonymisées, ces données contenaient pourtant des identifiants uniques et des informations suffisamment précises pour permettre de réidentifier les internautes par recoupement.
L'affaire ne concernait pas directement le VPN, mais elle entache sérieusement la crédibilité d'Avast. L'éditeur a annoncé un audit indépendant de sa politique no-logs, confié à VerSprite et prévu pour ce mois de novembre. Ses conclusions permettront de mieux apprécier la portée des engagements pris par le fournisseur.
Streaming, les principales plateformes répondent présent
Bonne surprise du côté du streaming. Lors de nos essais, Avast VPN nous a permis d'accéder sans difficulté à Netflix, Prime Video et Disney+, malgré l'absence de serveurs spécialisés. Les catalogues s'adaptent à la localisation du serveur VPN, et les plateformes peuvent nous considérer comme étant en voyage.
Le plafond de 75 Mb/s laisse suffisamment de marge pour regarder des films et des séries, y compris en 4K, à condition que la connexion soit stable. Les trois emplacements imposés limitent en revanche les possibilités de repli si une plateforme venait à bloquer l'un des serveurs sélectionnés.
Avast VPN sur Android et iOS, l'essentiel sans Avast One
Sur Android comme sur iOS, Avast VPN dispose cette fois d'une vraie application autonome, débarrassée du hub Avast One et de ses sollicitations commerciales. L'interface se concentre sur le strict minimum, avec un bouton de connexion et l'accès aux trois emplacements associés au compte. Difficile de faire plus simple, mais pour activer ou couper le VPN, on n'en demande pas davantage.
Les réglages sont identiques à ceux de la version pour ordinateur. WireGuard demeure le seul protocole disponible, le kill switch doit être activé manuellement et les options de partage des données d'utilisation et de personnalisation des réductions commerciales sont cochées par défaut.
L’avis de la rédaction sur Avast VPN
Avast VPN est un bon VPN gratuit d’appoint, mais pas un service que l'on conseillerait les yeux fermés. Simple à utiliser, stable et sans quota de données, il répond aux besoins du quotidien sans réclamer de connaissances particulières. Le plafond de 75 Mb/s paraît bien sévère sur une connexion fibre, mais ne compromet pas les usages courants.
Le service n'est pourtant pas exempt de défauts. Les destinations verrouillées et les sollicitations commerciales ternissent une expérience autrement agréable. Mais ce sont le passé d'Avast en matière de respect de la vie privée et, plus encore, ses pratiques actuelles de collecte qui nous inquiètent davantage. L'audit annoncé devra apporter des garanties plus solides.
Pour regarder des vidéos en streaming ou protéger ponctuellement plusieurs appareils sans payer, Avast VPN fait l'affaire. Mais si la confidentialité prime, nous lui préférons Proton VPN Free ou Windscribe Free, dont les engagements reposent sur des audits publiés et des pratiques davantage éprouvées, même si le premier limite les connexions simultanées à un appareil et le second impose un quota mensuel de 10 Go. Des concessions que nous préférons accepter plutôt que de transiger sur la confiance accordée au fournisseur.
- language40 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodVersion gratuite limitée
- thumb_upDonnées illimitées, appareils illimités, connexions stables, streaming compatible
Avast VPN propose un accès VPN gratuit, sans limite de données ni d'appareils, sur Windows, macOS, Android et iOS. Facile à prendre en main, il assure des connexions stables et fonctionne avec les principales plateformes de streaming, malgré un débit plafonné à 75 Mb/s et seulement trois emplacements de serveurs, impossibles à modifier après sélection. Ses pratiques de collecte de données, les réglages de confidentialité activés par défaut et les antécédents de l'éditeur invitent toutefois à la prudence. Une solution adaptée aux usages ponctuels, moins recommandable pour qui privilégie la protection de sa vie privée.
- Données illimitées, sans frais ni publicités tierces
- Nombre d'appareils illimité
- Connexions stables et débits réguliers
- Prise en main intuitive
- Compatible avec les principales plateformes de streaming
- Débits plafonnés à 75 Mb/s
- Trois emplacements définitifs
- Collecte de données étendue et conservation prolongée
- Garanties de confidentialité insuffisantes
- Autopromotion insistante dans Avast One
- Kill switch désactivé par défaut
Clubic vous accompagne depuis plus de 25 ans dans le choix de services tech pour vos usages au quotidien. Notre équipe d'experts vous propose d'autres avis, guides et comparatifs VPN établis à partir de différents critères :
Les réponses à vos questions sur Avast VPN
Peut-on utiliser Avast VPN sans installer l'antivirus Avast ?
Oui. Sur Windows et macOS, le VPN est intégré à Avast One, mais l'installation de l'antivirus et des autres produits de la suite n'est pas obligatoire. Sur Android et iOS, le VPN dispose de sa propre application.
Avast VPN protège-t-il contre les virus et les sites malveillants ?
Non. Le VPN chiffre les échanges et masque l'adresse IP publique, mais ne remplace ni un antivirus ni une protection contre le phishing. Le bloqueur de traqueurs proposé par Avast est également réservé à la formule Premium.
Avast VPN se connecte-t-il automatiquement sur les Wi-Fi publics ?
Non. La connexion automatique sur les réseaux Wi-Fi publics ou vulnérables est réservée à Premium. Il faut donc penser à activer le VPN avant de naviguer, ainsi que le kill switch pour limiter les risques d'exposition en cas de coupure du tunnel.
Un site Internet peut-il détecter l'utilisation d'Avast VPN ?
Oui. Le VPN remplace l'adresse IP publique visible par celle du serveur, mais ne rend pas anonyme. Un site peut reconnaître une adresse appartenant à un fournisseur VPN, tandis que les cookies, les comptes auxquels on se connecte et les autorisations de géolocalisation peuvent continuer à révéler des informations sur notre identité ou notre position.
Peut-on continuer à utiliser une imprimante ou un NAS local avec Avast VPN ?
Oui, selon la documentation d'Avast, qui prévoit une fonction d'accès aux appareils du réseau local. Elle permet de communiquer avec des équipements comme une imprimante ou un disque partagé sans devoir couper le VPN. Son fonctionnement dépend toutefois des réglages réseau et de l'appareil utilisé.
Comment limiter les données partagées avec Avast ?
Dans Avast One, il faut ouvrir les paramètres généraux, puis la rubrique « Confidentialité personnelle », pour désactiver l'analyse des données d'utilisation par des outils tiers et la personnalisation des réductions commerciales. Ces réglages ne suppriment pas les données techniques que le fournisseur conserve pour exploiter son service VPN.
Faut-il résilier Avast VPN pour éviter d'être facturé ?
Non. La formule gratuite ne nécessite aucune carte bancaire et n'entraîne pas de renouvellement payant. Attention toutefois aux propositions d'essai d'Avast Premium VPN : avant d'accepter l'une de ces offres, mieux vaut vérifier les conditions de facturation et de reconduction.