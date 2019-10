Des malwares utilisent un format audio pour éviter les antivirus

© Pixabay

Deux campagnes de piratages en quatre mois

« Des acteurs sophistiqués »

Cette méthode, appelé stéganographie, a déjà été utilisée par le passé pour la dissimulation de virus dans des images.Le premier rapport a été émis au mois de juin par les services de Symantec. La société spécialisée dans la cybersécurité a affirmé avoir découvert un groupe d'espionnage informatique russe, qu'elle a baptisée Turla (ou Waterbug). Un peu plus tôt ce mois d'octobre, ce sont les services de sécurité de BlackBerry Cylance qui ont découvert des fichiers WAV infectés par un virus.Cette méthode de la stéganographie consiste ici à dissimuler des DLL (des morceaux de code nécessaires aux logiciels pour fonctionner) dans des fichiers WAV. L'objectif, à terme, est une opération de minage de cryptomonnaie malveillante : il s'agit d'utiliser la puissance de calcul de l'ordinateur ciblé pour miner une cryptomonnaie.Josh Lemos, vice-président de recherche chez BlackBerry Cylance, explique : «». C'est une méthode utilisée pour éviter la détection d'éléments malveillants par les anti-virus, déjà connue auparavant pour affecter des fichiers image (notamment JPG et PNG).Les deux découvertes (faites par Symantec et par BlackBerry Cylance) sont similaires en termes de procédé utilisé, mais aucun des deux organismes n'affirme qu'elles sont liées. Néanmoins, Josh Lemos a déclaré que «». Help Net Security estime pour sa part plus probable «».À priori, il n'y a pas véritablement de méthode pour se protéger de tels fichiers, la méthode de la stéganographie semblant se répandre et se perfectionner. Le blocage pur et simple de formats populaires (WAV, JPG, mais aussi GIF, Webp...) revient à se couper d'une grande partie du Web. Le meilleur moyen reste donc la bonne surveillance du point d'entrée.Josh Lemos admet ne pas savoir avec certitude comment les fichiers WAV sont arrivés sur les ordinateurs ciblés, tout en affirmant qu'ils n'avaient pas été téléchargés. «», suppose-t-il.