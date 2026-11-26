RED by SFR profite du Black Friday pour sortir l'une de ses offres mobiles les plus intéressantes de l'année. L'opérateur propose désormais 250 Go de 5G pour seulement 12,99 €/mois, sans engagement, avec 35 Go utilisables à l'étranger dans 138 destinations annoncées. Une formule généreuse, particulièrement adaptée aux gros consommateurs de data et aux voyageurs, mais attention : la promotion prend fin le 30 novembre.
Alors que les forfaits mobiles coûtent de plus en plus cher, RED by SFR décide de prendre le contre-pied du marché pour le Black Friday 2026.
L'opérateur vient de faire passer son forfait 250 Go 5G Spécial Voyage de 15,99 € à 12,99 € par mois, soit une réduction de près de 19 %. Mieux encore, ce tarif correspond à celui de son ancienne formule de 120 Go : pour le même budget, les nouveaux abonnés obtiennent désormais plus du double de données mobiles.
Mais la véritable bonne surprise se trouve peut-être ailleurs. En plus de ses 250 Go utilisables en France métropolitaine, ce forfait comprend 35 Go de data à utiliser dans 138 destinations à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, en Suisse, au Maroc ou encore en Thaïlande.
Le tout est proposé sans engagement et sans augmentation automatique programmée au bout de douze mois.
Pourquoi choisir le forfait RED by SFR pour le Black Friday ?
- 250 Go de 5G pour seulement 12,99 €/mois : une enveloppe Internet particulièrement généreuse pour regarder des vidéos, jouer, télécharger et partager sa connexion au quotidien.
35 Go dans 138 destinations à l'étranger : restez connecté pendant vos voyages en Europe, en Amérique du Nord ou dans de nombreux pays d'Asie et d'Afrique, sans option data supplémentaire dans les destinations incluses.
Un forfait sans engagement et sans hausse automatique : profitez d'un tarif mensuel attractif tout en conservant la liberté de changer d'opérateur à tout moment.
Black Friday : RED by SFR propose 250 Go pour le prix de 120 Go
C'est sans doute l'argument le plus convaincant de cette opération Black Friday : RED by SFR permet désormais de bénéficier de 250 Go de données mobiles au prix de son ancien forfait de 120 Go.
Pour seulement 12,99 €/mois au lieu de 15,99 €, l'opérateur donne accès à une enveloppe de data confortable, utilisable sur son réseau 5G en France métropolitaine. Une réduction de 3 € par mois, soit une économie de 36 € sur une année complète, par rapport au tarif précédent, à condition que le prix reste inchangé.
Avec 250 Go par mois, il devient possible de multiplier les usages sans avoir à surveiller constamment sa consommation : streaming vidéo, réseaux sociaux, appels vidéo, téléchargements ou encore le partage de connexion avec un ordinateur portable. Pour les étudiants, les télétravailleurs occasionnels ou les utilisateurs qui passent beaucoup de temps en déplacement, cette quantité de données constitue une marge de manœuvre appréciable.
Autre avantage : le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que les communications depuis l'Union européenne et les DOM.
Enfin, l'offre ne prévoit ni engagement de durée ni bascule automatique vers un tarif supérieur au treizième mois. L'opérateur conserve néanmoins la possibilité de modifier ses tarifs ultérieurement dans le respect des conditions contractuelles.
Attention : cette promotion Black Friday est réservée aux nouveaux clients et doit être souscrite sur le site de RED by SFR avant le 30 novembre 2026.
35 Go à l'étranger : un vrai avantage pour les voyageurs
Au-delà de son prix et de ses 250 Go en France, le forfait RED 5G Spécial Voyage dispose d'un argument de poids face à de nombreuses offres concurrentes : son enveloppe de données internationales.
Alors que plusieurs forfaits mobiles se limitent à l'Union européenne et aux départements d'outre-mer, RED by SFR annonce 35 Go d'Internet mobile utilisables dans 138 destinations.
Parmi les pays couverts figurent notamment :
- Les États-Unis et le Canada.
- De nombreuses destinations en Europe, en Asie et en Amérique.
- La Thaïlande, le Japon et la Turquie.
- Le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.
- La Suisse et le Royaume-Uni.
De quoi utiliser Google Maps, consulter ses messageries, réserver un transport ou partager ses photos de vacances sans nécessairement acheter une carte SIM locale.
RED by SFR : la 5G et la liberté du sans engagement
RED by SFR s'appuie sur le réseau mobile de SFR pour proposer ses forfaits à prix réduit. Avec cette offre Black Friday, les abonnés bénéficient d'un accès à la 5G dans les zones couvertes, à condition de disposer d'un smartphone compatible. La 5G permet notamment de profiter de débits élevés et de téléchargements rapides lorsque les conditions du réseau sont favorables. La différence est particulièrement intéressante pour les usages intensifs, le streaming en haute définition et le partage de connexion.
La formule conserve également l'un des principaux arguments de RED : l'absence d'engagement. Contrairement à certains abonnements qui exigent de rester chez son opérateur pendant 12 ou 24 mois, il est possible de quitter RED à tout moment, sans pénalité liée à un engagement.
La conservation du numéro est également possible grâce au code RIO, récupérable gratuitement en composant le 3179 depuis sa ligne actuelle.
✅ Les points forts
- 250 Go en 5G pour 12,99 €/mois : plus du double de data que l'ancien forfait de 120 Go au même prix.
- Le réseau mobile SFR : accès à la 5G en France, avec appels, SMS et MMS illimités selon les conditions du forfait.
- Pas de hausse automatique au treizième mois : un prix mensuel sans palier promotionnel prévu.
- Un forfait sans engagement : liberté de résilier ou de changer d'opérateur à tout moment.
- 35 Go utilisables à l'international : une enveloppe généreuse, valable dans 138 destinations, y compris hors d'Europe.
❌ Les limites
- Une offre réservée aux nouveaux clients : les abonnés RED existants n’ont pas nécessairement accès à ce tarif.
- Des communications internationales à surveiller : les 35 Go de data n’incluent pas tous les appels et SMS vers les 138 destinations.
- Une 5G dépendante de la couverture : les performances varient selon la localisation et le smartphone utilisé.
- Une seule recharge possible : 50 Go supplémentaires facturés 10 € après épuisement de l'enveloppe française.
- 10 € de frais pour la carte SIM ou l’eSIM : un coût supplémentaire lors de la souscription.
À 12,99 €/mois pour 250 Go en 5G, RED by SFR signe une opération Black Friday particulièrement intéressante.
L'opérateur parvient à combiner une enveloppe de données généreuse, un prix compétitif et une véritable flexibilité grâce à l'absence d'engagement.
Mais c'est surtout la dimension internationale du forfait qui fait la différence. Avec 35 Go utilisables dans de nombreuses destinations hors d'Europe, cette formule répond aussi bien aux besoins des gros consommateurs de data qu'à ceux des voyageurs réguliers. Certes, d'autres opérateurs proposent parfois davantage de gigaoctets au même prix. Mais peu de forfaits combinent une enveloppe aussi importante en France et une couverture data internationale aussi étendue.
Notre verdict : l'un des bons plans mobiles les plus équilibrés de ce Black Friday 2026, particulièrement intéressant pour ceux qui consomment beaucoup de data et voyagent régulièrement.
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Comment profiter des offres du Black Friday ?
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