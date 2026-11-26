Alors que les forfaits mobiles coûtent de plus en plus cher, RED by SFR décide de prendre le contre-pied du marché pour le Black Friday 2026.

L'opérateur vient de faire passer son forfait 250 Go 5G Spécial Voyage de 15,99 € à 12,99 € par mois, soit une réduction de près de 19 %. Mieux encore, ce tarif correspond à celui de son ancienne formule de 120 Go : pour le même budget, les nouveaux abonnés obtiennent désormais plus du double de données mobiles.

Mais la véritable bonne surprise se trouve peut-être ailleurs. En plus de ses 250 Go utilisables en France métropolitaine, ce forfait comprend 35 Go de data à utiliser dans 138 destinations à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, en Suisse, au Maroc ou encore en Thaïlande.

Le tout est proposé sans engagement et sans augmentation automatique programmée au bout de douze mois.