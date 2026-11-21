Dans la version française de Canva, le message est assez explicite : « Désactivez l’option pour afficher moins d’éléments et de modèles générés par l’IA dans les résultats de recherche et les recommandations. Certains pourront toutefois continuer à apparaître. »

Un détail mérite d’être souligné : cette option est activée par défaut. Autrement dit, il faudra aller modifier le paramètre pour profiter d’une bibliothèque moins exposée aux créations artificielles.