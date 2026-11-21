L’omniprésente IA s’invite désormais dans presque tous les recoins de nos applications. Le fait est que tout le monde n’a pas forcément envie de l’utiliser au quotidien… Aussi, la plateforme Canva propose de nouveaux réglages pour permettre à l’utilisateur de reprendre (un peu) le contrôle.
À force de multiplier les fonctions dopées à l’IA, les plateformes finissent parfois par oublier que nous, les utilisateurs, n’en avons pas nécessairement toujours l’utilité. C’est notamment le cas de Canva, qui vient d’annoncer de nouvelles options permettant de limiter, voire de désactiver une bonne partie de l’intelligence artificielle générative qui sévit par défaut sur son service. Une évolution bienvenue, même si tout ne disparaît pas complètement.
Canva permet de désactiver ses fonctionnalités d’IA générative
Comme le rapporte Engadget , Canva a mis en ligne de nouveaux paramètres destinés à ceux qui souhaitent retrouver une expérience moins envahie par l’IA. Le premier permet tout simplement d’activer ou de désactiver les fonctionnalités d’IA générative de la plateforme. Les abonnés Pro comme les utilisateurs de la formule gratuite peuvent en profiter.
Attention toutefois, il ne s’agit pas d’un grand ménage intégral. Certains outils dopés à l’IA continueront de fonctionner, notamment Effacer l’arrière-plan et Capture Magique. Canva précise que ces fonctionnalités reposent sur l’analyse et la manipulation d’éléments déjà présents dans une image, sans générer de nouveau contenu. Elles ne sont donc pas considérées comme de « l'IA générative ».
Dans la version française de Canva, le message est assez explicite : « Désactivez l’option pour afficher moins d’éléments et de modèles générés par l’IA dans les résultats de recherche et les recommandations. Certains pourront toutefois continuer à apparaître. »
Un détail mérite d’être souligné : cette option est activée par défaut. Autrement dit, il faudra aller modifier le paramètre pour profiter d’une bibliothèque moins exposée aux créations artificielles.
Une personnalisation par l’IA également activée par défaut
En fouillant les paramètres de votre compte Canva, une autre option mérite également votre attention. Dans la rubrique « Personnalisation par l’IA », le réglage « À propos de moi » est lui aussi activé par défaut.
Dans les faits, lorsque cette option est activée (et elle l’est par défaut), Canva autorise son intelligence artificielle à consulter et à modifier votre page, afin de personnaliser davantage les expériences proposées sur la plateforme. Celles et ceux qui souhaitent limiter l’exploitation de leurs informations par les outils d’intelligence artificielle savent ce qu’il leur reste à faire.
À l’heure où l’IA générative s’impose un peu partout, laisser aux utilisateurs la possibilité de reprendre (ne serait-ce que partiellement) la main sur leur expérience n’a rien d’anecdotique, même si le bouton magique pour faire disparaître absolument toute trace d’IA n’existe pas encore.
- Prise en main intuitive.
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