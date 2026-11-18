Pour couper court à ces attaques, Microsoft a choisi d'intervenir avant même que la commande malveillante soit exécutée. La nouvelle protection repose sur un processus baptisé DefenderSessionHelper.exe, chargé de repérer les instructions dangereuses copiées depuis une page web et de les supprimer du presse-papiers avant qu'elles ne puissent être lancées.

Une parade qui cible directement le mode opératoire des attaques de type ClickFix. Sur un site compromis ou une page frauduleuse, les pirates affichent un faux CAPTCHA ou un message d'erreur invitant l'internaute à effectuer quelques manipulations pour confirmer son identité ou résoudre un prétendu problème technique. Dans sa forme la plus courante, la page copie une commande malveillante dans le presse-papiers, puis demande à la victime de la coller dans la fenêtre Exécuter de Windows, dans un terminal ou dans la barre d'adresse de l'Explorateur de fichiers.

Si la personne suit ces instructions, elle déclenche elle-même l'exécution de la commande, qui peut alors télécharger un logiciel malveillant, dérober des données ou ouvrir un accès à son ordinateur. Avec sa nouvelle protection, Defender entend donc briser cette chaîne d'infection avant que l'internaute ait eu l'occasion de la lancer.