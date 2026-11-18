Microsoft commence à déployer une nouvelle protection contre les attaques ClickFix, une technique de piratage qui pousse les internautes à exécuter eux-mêmes des commandes malveillantes. L'antivirus de Windows pourra les intercepter dans le presse-papiers avant leur exécution.
Le presse-papiers de Windows n'a jamais eu vocation à devenir un outil de piratage, et pourtant, les cybercriminels ont trouvé le moyen de s'en servir pour contourner la méfiance des internautes et les amener à infecter eux-mêmes leur ordinateur. Une méthode baptisée ClickFix, qui a pris de l'ampleur ces derniers mois. À l'occasion d'Ignite 2026, Microsoft a dévoilé sa riposte : une nouvelle protection pour son antivirus Defender, conçue pour prendre les pirates de vitesse.
Désamorcer le piège avant le copier-coller fatal
Pour couper court à ces attaques, Microsoft a choisi d'intervenir avant même que la commande malveillante soit exécutée. La nouvelle protection repose sur un processus baptisé DefenderSessionHelper.exe, chargé de repérer les instructions dangereuses copiées depuis une page web et de les supprimer du presse-papiers avant qu'elles ne puissent être lancées.
Une parade qui cible directement le mode opératoire des attaques de type ClickFix. Sur un site compromis ou une page frauduleuse, les pirates affichent un faux CAPTCHA ou un message d'erreur invitant l'internaute à effectuer quelques manipulations pour confirmer son identité ou résoudre un prétendu problème technique. Dans sa forme la plus courante, la page copie une commande malveillante dans le presse-papiers, puis demande à la victime de la coller dans la fenêtre Exécuter de Windows, dans un terminal ou dans la barre d'adresse de l'Explorateur de fichiers.
Si la personne suit ces instructions, elle déclenche elle-même l'exécution de la commande, qui peut alors télécharger un logiciel malveillant, dérober des données ou ouvrir un accès à son ordinateur. Avec sa nouvelle protection, Defender entend donc briser cette chaîne d'infection avant que l'internaute ait eu l'occasion de la lancer.
ClickFix, une menace qui prolifère
Et Microsoft a de bonnes raisons de s'attaquer à cette méthode. D'après les données recueillies par Defender, les attaques ClickFix ont représenté 12,8 % des intrusions observées entre juin 2025 et juin 2026. Après un recul à la fin de l'année dernière, leur volume a été multiplié par 23 entre décembre 2025 et mai 2026, signe que cette technique de manipulation continue de séduire les cybercriminels.
Bonne nouvelle pour les particuliers, la nouvelle protection ne sera pas réservée aux entreprises. Microsoft a confirmé que son déploiement avait déjà commencé sur les appareils utilisant Microsoft Defender Antivirus, avec une généralisation prévue d'ici la fin de l'année 2026. Les équipes de sécurité des organisations équipées des solutions professionnelles de Defender pourront, de leur côté, retrouver les détections dans leur portail d'administration pour examiner les tentatives d'attaque et mener leurs investigations.
- Moteur de détection de dernière génération efficace et discret
- Intégration dans Windows 10 et Windows 11
- Pare-feu