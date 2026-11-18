Dans une vidéo de la société de sécurité NebuSec, un widget envoyé par un bot dans une conversation Telegram ouvre la calculatrice d’un téléphone Android, malgré le filtre que la messagerie a ajouté la semaine dernière à son application.
Telegram laisse ses bots envoyer des widgets depuis le 9 novembre. Ces petits blocs interactifs s’affichent dans le message, et leur code JavaScript s’exécute sur votre téléphone. Deux jours plus tard, le compte V12 a affirmé sur X que n’importe quel message Telegram permettait d’exécuter du code à distance. Telegram a alors placé dans un processus à part le moteur QuickJS, qui fait tourner le JavaScript des widgets sur Android. Avec un filtre seccomp, un mécanisme du noyau Linux, l’application bloque ou enregistre certaines requêtes de ce moteur au système, appelées appels système. Selon The HackerNews, mes chercheurs de NebuSec affirment avoir exécuté du code en dehors de ce filtre, par deux méthodes différentes.
Telegram laisse passer la plupart des appels système des widgets
Dans le code source de Telegram pour Android 13.2.2 (7303), l’entreprise ne bloque que quelques dizaines d’appels système, dont ptrace, bpf et mount, et laisse passer tous les autres. Ses développeurs n’ont pas filtré ioctl, l’appel qui sert à dialoguer avec les pilotes du matériel. Ils ont en outre réglé le filtre en mode audit, d’après le code examiné par The Hacker News. Dans ce mode, l’application empêche toujours le moteur de lancer un nouveau programme, mais elle se contente d’enregistrer les autres appels interdits, avant de les laisser passer. Un commentaire des développeurs prévoit de garder ce réglage « jusqu’à ce que les journaux des appareils indiquent que le moteur ne les génère plus ». Rien ne dit si la version installée sur votre téléphone utilise ce réglage.
Dans sa documentation, Telegram promet aux développeurs un environnement isolé, sans accès au réseau. Mais selon NebuSec, ces règles sont inscrites dans le code de QuickJS. Il suffit d’une faille d’utilisation après libération (use-after-free) ou d’écriture hors limites dans le moteur pour qu’un script lise et modifie la mémoire du processus, et la protection ne sert plus à rien. Et Telegram fait tourner tous les widgets dans un seul processus. Un widget détourné partage donc sa mémoire avec les widgets de tous les autres bots, ajoutent les chercheurs.
Leur première méthode exploite une faille des widgets que Telegram n’a pas prise en compte dans son filtre. La seconde associe une faille couverte par le filtre et une faille du noyau. Toutefois, les chercheurs ont mené leur démonstration sur un serveur de test de Telegram, car seuls des bots autorisés envoient aujourd’hui des widgets sur le service ouvert au public. Ils ne disent pas jusqu’où leur code peut aller, vers vos messages ou le reste du téléphone, ni si vous devez d’abord lancer le bot ou toucher le widget. NebuSec garde les détails techniques pour plus tard, ne mentionne aucun identifiant CVE et ne dit pas si elle a prévenu Telegram.
Telegram restreint les widgets sans publier de correctif
Sur le service ouvert au public, Telegram ne laisse plus que des bots autorisés envoyer des widgets, et NebuSec a dû passer par un serveur de test pour sa démonstration. « Oui, actuellement, les bots classiques ne sont pas autorisés à utiliser de widgets, même dans les conversations privées », confirmait la semaine dernière un contributeur du projet telegram-bot-api sur GitHub. Telegram n’a pas indiqué quels bots gardent ce droit, ni si la restriction a été levée depuis. Les chercheurs ne mentionnent aucune version corrigée, et le code source publié par l’entreprise s’arrête cette semaine à la version 13.2.2 (7303).
Telegram avait assuré avoir corrigé le problème montré dans la première vidéo de V12, et déployé le correctif chez tous ses utilisateurs. Son patron, Pavel Durov, a ensuite répondu aux signalements d’exécution de code dans les applications Android et Windows. « Personne ne peut être piraté simplement en recevant un message », a écrit le PDG sur sa chaîne Telegram. Selon lui, il faut d’abord lancer un service tiers, et Telegram a corrigé ce service côté serveur. En avril 2024, l’entreprise avait aussi bloqué depuis ses serveurs une faille zero day de son application pour Windows, née d’une faute de frappe de ses développeurs.
Mais Pavel Durov a publié son message avant la démonstration de NebuSec, et les chercheurs ne disent pas si vous devez lancer le bot, ou toucher le widget, pour que leur code s’exécute.