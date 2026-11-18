Dans le code source de Telegram pour Android 13.2.2 (7303), l’entreprise ne bloque que quelques dizaines d’appels système, dont ptrace, bpf et mount, et laisse passer tous les autres. Ses développeurs n’ont pas filtré ioctl, l’appel qui sert à dialoguer avec les pilotes du matériel. Ils ont en outre réglé le filtre en mode audit, d’après le code examiné par The Hacker News. Dans ce mode, l’application empêche toujours le moteur de lancer un nouveau programme, mais elle se contente d’enregistrer les autres appels interdits, avant de les laisser passer. Un commentaire des développeurs prévoit de garder ce réglage « jusqu’à ce que les journaux des appareils indiquent que le moteur ne les génère plus ». Rien ne dit si la version installée sur votre téléphone utilise ce réglage.

Dans sa documentation, Telegram promet aux développeurs un environnement isolé, sans accès au réseau. Mais selon NebuSec, ces règles sont inscrites dans le code de QuickJS. Il suffit d’une faille d’utilisation après libération (use-after-free) ou d’écriture hors limites dans le moteur pour qu’un script lise et modifie la mémoire du processus, et la protection ne sert plus à rien. Et Telegram fait tourner tous les widgets dans un seul processus. Un widget détourné partage donc sa mémoire avec les widgets de tous les autres bots, ajoutent les chercheurs.

Leur première méthode exploite une faille des widgets que Telegram n’a pas prise en compte dans son filtre. La seconde associe une faille couverte par le filtre et une faille du noyau. Toutefois, les chercheurs ont mené leur démonstration sur un serveur de test de Telegram, car seuls des bots autorisés envoient aujourd’hui des widgets sur le service ouvert au public. Ils ne disent pas jusqu’où leur code peut aller, vers vos messages ou le reste du téléphone, ni si vous devez d’abord lancer le bot ou toucher le widget. NebuSec garde les détails techniques pour plus tard, ne mentionne aucun identifiant CVE et ne dit pas si elle a prévenu Telegram.