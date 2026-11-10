Dévoilé pour la première fois plus tôt cette année, mais passé sous nos radars à son lancement, le Colorful Star Wind S1 est un dock un peu particulier. Conçue pour fonctionner de pair avec l’un des PC portables gaming du constructeur chinois, cette station à refroidissement liquide est capable de doper de 40 % l’enveloppe thermique totale de l’appareil. On vous explique.
Il ne s’agit évidemment pas d’un dock de watercooling universel, adaptable à n’importe quel PC portable gaming, et vous allez vite comprendre pourquoi, mais le Colorful Star Wind S1 n’en reste pas moins intéressant… Car très efficace.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Jusqu’à 210 W de TDP grâce à un dock
Lancée plus tôt cette année, en bundle avec le Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026 (le PC portable pour lequel elle est conçue), cette station à refroidissement liquide est aujourd’hui disponible individuellement sur le marché chinois. En connectant cet accessoire à son Hidden Star P16 Pro, Colorful parvient à doper sérieusement l’enveloppe thermique totale du PC (CPU+GPU). L’appareil combine, pour contexte, un Core Ultra 7 251HX à une RTX 5060.
Une fois le dock connecté, le TDP peut alors passer de 150 à 210 W, soit une hausse de 40 % par rapport à ce que permet le refroidissement à air du laptop lorsque le dock est débranché. Colorful annonce d’ailleurs que l’utilisation de cette station permet une réduction d’environ 10 degrés des températures en mode performances… Et ce tout en réduisant le bruit émis d’environ 5 dB, sans toutefois préciser d’où l’on part. À titre indicatif, un PC portable gaming de 16 pouces génère en général 50 à 55 dB à pleine vitesse.
Pas de lancement en France, malheureusement…
Dans le détail, ce dock Colorful Star Wind S1 utilise un système de refroidissement liquide hermétique et surtout compact, comprenant une pompe, un radiateur en aluminium, un réservoir de 250 ml et deux ventilateurs. Le dispositif se connecte à l’ordinateur à l'aide d'une interface dédiée à fixation rapide. Colorful mise ici sur un mécanisme de verrouillage comprenant plusieurs joints pour assurer une étanchéité parfaite du système une fois raccordé.
La station de refroidissement en elle-même pèse 1,1 kg, ce qui porte le poids total (PC+Dock) à environ 3,15 kg, soit autant que les gros PC portables gaming de 18 pouces disponibles chez certaines marques concurrentes.
Le dock Colorful Star Wind S1 est vendu seul pour l’équivalent d’environ 130 euros (HT) sur le marché chinois, tandis que le pack qui l’unit au Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026 se monnaye pour un peu plus de 1600 euros (HT). Comme le précise VideoCardz, aucun lancement international n’a toutefois été annoncé pour cet appareil ou son dock watercoolé… Que nous avons donc peu de chance de voir un jour débarquer en France.