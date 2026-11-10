Lancée plus tôt cette année, en bundle avec le Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026 (le PC portable pour lequel elle est conçue), cette station à refroidissement liquide est aujourd’hui disponible individuellement sur le marché chinois. En connectant cet accessoire à son Hidden Star P16 Pro, Colorful parvient à doper sérieusement l’enveloppe thermique totale du PC (CPU+GPU). L’appareil combine, pour contexte, un Core Ultra 7 251HX à une RTX 5060.

Une fois le dock connecté, le TDP peut alors passer de 150 à 210 W, soit une hausse de 40 % par rapport à ce que permet le refroidissement à air du laptop lorsque le dock est débranché. Colorful annonce d’ailleurs que l’utilisation de cette station permet une réduction d’environ 10 degrés des températures en mode performances… Et ce tout en réduisant le bruit émis d’environ 5 dB, sans toutefois préciser d’où l’on part. À titre indicatif, un PC portable gaming de 16 pouces génère en général 50 à 55 dB à pleine vitesse.