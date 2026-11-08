Pour obtenir un suivi de vos cadeaux de Noël ou un planning de mariage dans Muse, l’agent IA de Meta, il vous suffit de lui expliquer, dans la conversation, de quel outil vous avez besoin. Muse le fabrique, puis le tient à jour tout seul à partir des services que vous lui avez connectés.
La nouvelle fonction s’appelle Spaces, et vous pourrez la trouver dans la barre latérale de Muse, que Meta propose pour l'instant aux États-Unis et au Canada. Chaque espace est un onglet consacré à un seul projet, un voyage en famille ou des travaux de bricolage par exemple. Comme l’explique Mark Zuckerberg sur X, « dites à Muse ce qu’il vous faut et il le construit ». Le patron de Meta raconte s’être ainsi fabriqué un jeu autour du barbecue et un tableau de bord pour piloter sa maison, rien qu’en les demandant à son agent.
Muse construit chaque espace à partir de votre description
« Décrivez une idée dans la conversation, et Muse vous construit un espace, qu’il s’agisse d’un outil de suivi, d’un planning ou d’un tableau de projet », souligne Meta dans son annonce. Dans les exemples de l’entreprise, Muse relève dans les courriels de l’école les sorties et les réunions de vos enfants, puis il les inscrit dans votre agenda. Pour un mariage, l’agent rassemble les réponses des invités et les factures des prestataires.
Meta pense aussi aux petites structures. Si vous êtes à votre compte, Muse peut regrouper vos projets et vos factures dans un seul onglet. Et si vous tenez une boutique, il suit pour vous les nouvelles commandes et les messages de vos clients.
Une fois l’espace créé, vous pouvez demander à Muse d’ajouter une rubrique oubliée ou de changer l’apparence de l’outil. Vous gardez la main sur le contenu, avec la possibilité de cocher des éléments à la main ou d’ajouter vos notes.
Muse actualise ensuite chaque espace en arrière-plan, à partir des applications que vous lui avez connectées. Selon Meta, une nouvelle date de concert de votre artiste préféré ou une baisse de prix sur un article de votre liste vous parvient alors sans que vous ayez besoin de relancer l’agent.
Meta réserve Spaces aux pays où Muse est disponible
Meta a lancé Spaces au lendemain de Muse Voice, avec lequel vous pouvez parler à votre agent en appel vidéo et lui donner vos ordres à la voix. L’entreprise multiplie les nouveautés depuis le succès de Muse, sorti le 8 septembre. Lors de la présentation des résultats trimestriels d’octobre, Mark Zuckerberg annonçait 10 millions d’utilisateurs aux États-Unis et au Canada, moins de deux mois après le lancement.
Spaces est ouvert dans tous les pays où Muse est disponible, et aucun pays de l’Union européenne ne fait partie de la liste. Meta n’a donné aucune date de sortie pour la France, et l’Europe devra encore patienter avant de profiter de l’agent.
Pour travailler à votre place, Muse demande l’accès à vos e-mails, à votre agenda et parfois à vos moyens de paiement. Meta fait tourner chaque agent sur une machine virtuelle isolée dans le cloud, où un second agent maison, Sentinel, doit valider tout envoi de données vers l’extérieur. L’entreprise reconnaît malgré tout que Muse peut encore commettre des erreurs. Et pour remplir le tableau de bord scolaire imaginé par Meta, Muse doit parcourir chaque courriel envoyé par l’école de vos enfants.
- Tâches complètes de bout en bout
- Contrôles d’accès très détaillés
- Travail autonome en arrière-plan