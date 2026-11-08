« Décrivez une idée dans la conversation, et Muse vous construit un espace, qu’il s’agisse d’un outil de suivi, d’un planning ou d’un tableau de projet », souligne Meta dans son annonce. Dans les exemples de l’entreprise, Muse relève dans les courriels de l’école les sorties et les réunions de vos enfants, puis il les inscrit dans votre agenda. Pour un mariage, l’agent rassemble les réponses des invités et les factures des prestataires.

Meta pense aussi aux petites structures. Si vous êtes à votre compte, Muse peut regrouper vos projets et vos factures dans un seul onglet. Et si vous tenez une boutique, il suit pour vous les nouvelles commandes et les messages de vos clients.

Une fois l’espace créé, vous pouvez demander à Muse d’ajouter une rubrique oubliée ou de changer l’apparence de l’outil. Vous gardez la main sur le contenu, avec la possibilité de cocher des éléments à la main ou d’ajouter vos notes.

Muse actualise ensuite chaque espace en arrière-plan, à partir des applications que vous lui avez connectées. Selon Meta, une nouvelle date de concert de votre artiste préféré ou une baisse de prix sur un article de votre liste vous parvient alors sans que vous ayez besoin de relancer l’agent.