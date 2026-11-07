Fox affirme occuper la troisième place de la télévision américaine en part d’audience, Roku compris. Le groupe connu pour Fox News et Fox Sports exploite depuis 2020 le service gratuit Tubi, financé par la publicité, puis a lancé l’offre payante Fox One en 2025. Fin 2025, Fox One ne comptait qu’un peu plus de deux millions d’abonnés, selon l’AFP. Il manquait au groupe l’écran par lequel vous accédez à ces applications.

Avec les données de visionnage collectées par Roku, Fox pourra proposer aux annonceurs des publicités mieux adaptées à chaque foyer. Le groupe compte aussi réduire sa dépendance à la distribution par câble et par satellite. Fox prévoit enfin environ 400 millions de dollars d’économies par an d’ici deux ans.

Les termes de l’échange ont légèrement évolué depuis juin. Pour chaque action Roku, les actionnaires reçoivent 95,30 dollars en espèces et 0,9799 action Fox de catégorie A, contre 96 dollars et 0,9693 action prévus à l’origine. Les actionnaires historiques de Fox détiennent environ 74 % du nouvel ensemble, et les anciens actionnaires de Roku 26 %, selon les conditions publiées par Fox.

Pour payer la partie en espèces, Fox a obtenu un prêt de 12 milliards de dollars auprès d’une filiale de Morgan Stanley. Roku a réalisé 4,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, pour un bénéfice d’environ 88 millions de dollars. Le jour de l’annonce, en juin, l’action Fox a perdu plus de 15 %, car ses investisseurs redoutaient une forte dilution de leurs titres.

Anthony Wood entre au conseil d’administration de Fox et codirige avec Paul Cheesbrough, patron de Tubi, la nouvelle division Fox Digital Platforms. Roku, Tubi et Fox One sont réunis dans cette division. « Nous avons lancé Roku il y a plus de vingt ans pour offrir aux gens une meilleure façon de regarder la télévision, et cette mission reste inchangée. Ce qui change, ce sont notre portée et nos ressources », souligne le fondateur de Roku.