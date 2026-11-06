En attendant, la communauté a ses solutions, toutes basées sur Wine. Le projet AffinityOnLinux fait tourner le logiciel, avec toutefois des limites sur les mises à jour, l’accélération matérielle et la mise à l’échelle de l’interface. Le script Linux-Affinity-Installer automatise la mise en place. Il se charge de télécharger Wine, puis crée un environnement Windows isolé, récupère l’installateur d’Affinity et ajoute des correctifs graphiques. L’option AppImage regroupe presque tout le nécessaire dans un seul fichier de 2Go ou plus. Les écrans qui s’appuient sur Microsoft WebView2 ne s’affichent pas correctement, et la connexion au compte Canva pose problème après une déconnexion. Des utilisateurs signalent aussi des déchirures d’image, un redimensionnement poussif des fenêtres et des ralentissements au zoom sur les gros projets.