Affinity prépare une version Linux, mais n’a pour l’heure annoncé aucune date de sortie. En attendant, il faut passer par des solutions communautaires.
Le compte officiel d’Affinity sur X a récemment répondu à des utilisateurs qui regrettaient l’absence du logiciel sur Linux. L’équipe annonce que la version est « in active development », c’est-à-dire en cours de développement. Le message tombe au moment où Canva lance l’application sur iPad, laquelle vient s’ajouter aux éditions Windows et macOS.
Version native ou Wine : Canva ne dit pas comment il compte s’y prendre
Pour le portage sur Linux, deux options sont possibles. Canva peut développer une version native, pensée pour Linux, ou livrer la version Windows avec la couche de compatibilité Wine. Cette dernière serait alors chargée de traduire les instructions de la version Windows pour que le logiciel tourne sur Linux. Pour l’instant, rien ne dit quelle option sera retenue.
Le 30 octobre 2025, nous rapportions qu’Affinity passait à la gratuité à vie et fusionnait Photo, Designer et Publisher en une seule application, avec un export vers Canva. Elle regroupe aujourd’hui quatre Studios (Vector, Pixel, Layout et Sketch) dans une même fenêtre, avec un format de fichier unique, le .af. L’application est aussi en mesure d’ouvrir les fichiers PSD, AI, IDML, PDF et SVG. Les fonctions d’IA, comme le remplissage génératif ou la suppression d’arrière-plan, passent par un abonnement Canva Pro (12 euros par mois ou 110 euros par an).
En attendant, la communauté a ses solutions, toutes basées sur Wine. Le projet AffinityOnLinux fait tourner le logiciel, avec toutefois des limites sur les mises à jour, l’accélération matérielle et la mise à l’échelle de l’interface. Le script Linux-Affinity-Installer automatise la mise en place. Il se charge de télécharger Wine, puis crée un environnement Windows isolé, récupère l’installateur d’Affinity et ajoute des correctifs graphiques. L’option AppImage regroupe presque tout le nécessaire dans un seul fichier de 2Go ou plus. Les écrans qui s’appuient sur Microsoft WebView2 ne s’affichent pas correctement, et la connexion au compte Canva pose problème après une déconnexion. Des utilisateurs signalent aussi des déchirures d’image, un redimensionnement poussif des fenêtres et des ralentissements au zoom sur les gros projets.
Sur Linux, on trouve déjà Krita, Gimp, Inkscape et Scribus pour le graphisme. Affinity apporterait un outil commercial de niveau professionnel, comme alternative à Adobe. L’idée n’est pas nouvelle, en novembre 2025, Liam Fisher, directeur marketing d’Affinity, laissait entendre à l’ouverture du bureau de Canva à Johannesburg que l’entreprise étudiait sérieusement une version Linux. Mais le logiciel reste propriétaire, ce qui pourrait quand même faire grincer quelques dents.