Canva réunit la retouche photo, le dessin vectoriel et la mise en page dans une nouvelle application Affinity pour iPad. Gratuite pour les particuliers, elle accueille aussi un espace de dessin pensé pour l’Apple Pencil.
Il aura fallu patienter un peu plus longtemps que sur ordinateur. Un an après la fusion de ses trois logiciels dans une application gratuite, Affinity adopte enfin la même formule sur iPad. Nous vous avions annoncé son arrivée pour novembre : Canva a lancé l’application le 2 novembre, avec une interface adaptée à la tablette et quelques nouveautés qui donnent davantage de travail au stylet.
Du premier croquis à la maquette, sans changer d’application
Dans son annonce, Canva met notamment en avant Sketch Studio, un nouvel espace consacré au dessin à main levée. L’utilisateur peut y esquisser une illustration au doigt ou à l’Apple Pencil, jouer avec les pinceaux, les textures et les calques, puis passer dans Vector Studio pour retravailler les courbes et les points de son dessin. Le tout reste dans le même fichier, sans export intermédiaire.
L’intérêt dépasse donc le simple regroupement de boutons dans une nouvelle interface. On peut préparer un croquis, construire son illustration, retoucher la photo qui l’accompagne et assembler les différents éléments dans une brochure. Les espaces Sketch, Vector, Pixel et Layout se partagent le travail, sans obliger à jongler entre plusieurs applications.
La partie photo comprend le développement des fichiers RAW, les masques, les sélections et les retouches non destructives, qui permettent de revenir sur ses réglages. Côté mise en page, Affinity propose notamment des pages maîtres et des outils typographiques pour préparer des documents destinés à l’impression.
Pour reprendre ses projets existants, Canva annonce la prise en charge des fichiers PSD de Photoshop, AI d’Illustrator, INDD et IDML d’InDesign, mais aussi des PDF et SVG. De quoi retrouver ses créations sur la tablette et poursuivre les modifications sans repartir de zéro.
Canva promet également une utilisation fluide sur les fichiers complexes, y compris hors ligne. Une ambition bienvenue, même s’il faudra vérifier ce que deviennent ces belles promesses avec un document bien chargé et un iPad moins récent.
Les outils gratuits d’un côté, l’IA sur abonnement de l’autre
Le modèle économique reprend celui de la version pour ordinateur : les outils principaux de dessin, de retouche, de création vectorielle et de mise en page sont gratuits pour les particuliers. Il faut toutefois se connecter avec un compte Canva, lui aussi gratuit, pour utiliser l’application.
Canva AI Studio reste, lui, réservé aux comptes premium. Cet espace rassemble notamment des fonctions de réduction du bruit, de correction du flou et de suppression d’arrière-plan. La gratuité couvre donc bien les outils de création, mais pas l’ensemble des fonctions mises en avant par l’éditeur.
L’application est proposée sur l’App Store français, avec une interface en français, et nécessite iPadOS 18 ou une version ultérieure. Prévoyez également 1,9 Go pour le téléchargement. La boutique affiche Canva Pro à 12 euros par mois ou 109,99 euros par an pour ceux qui souhaitent accéder aux fonctions premium. Pour commencer son premier dessin ou retoucher ses photos, la carte bancaire peut rester dans le portefeuille.