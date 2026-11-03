Dans son annonce, Canva met notamment en avant Sketch Studio, un nouvel espace consacré au dessin à main levée. L’utilisateur peut y esquisser une illustration au doigt ou à l’Apple Pencil, jouer avec les pinceaux, les textures et les calques, puis passer dans Vector Studio pour retravailler les courbes et les points de son dessin. Le tout reste dans le même fichier, sans export intermédiaire.

L’intérêt dépasse donc le simple regroupement de boutons dans une nouvelle interface. On peut préparer un croquis, construire son illustration, retoucher la photo qui l’accompagne et assembler les différents éléments dans une brochure. Les espaces Sketch, Vector, Pixel et Layout se partagent le travail, sans obliger à jongler entre plusieurs applications.

La partie photo comprend le développement des fichiers RAW, les masques, les sélections et les retouches non destructives, qui permettent de revenir sur ses réglages. Côté mise en page, Affinity propose notamment des pages maîtres et des outils typographiques pour préparer des documents destinés à l’impression.