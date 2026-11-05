Dans la moitié des cas, l’entreprise ne donne pas à l’agent des droits d’accès propres et limités. Elle le laisse agir avec les droits de la personne qui l’a lancé. La “limite” de ce que l’agent peut consulter est donc en théorie celle de son utilisateur. 42 % des organisations n’ont aucun moyen automatique de couper l’accès d’un agent à la fin d’une session.

L’étude distingue six environnements :

Le stockage cloud ;

les applications en ligne ;

les bases de données internes ;

les serveurs de fichiers internes ;

les chaînes de déploiement automatique du code (CI/CD) et

Kubernetes, l’outil qui gère les applications sur les serveurs.

47 % des organisations n’ont pas de contrôle au moment de l’action dans au moins deux de ces six environnements

Delinea rappelle l’incident ayant touché PocketOS en avril dernier. Dans un environnement de test, un agent de programmation a rencontré une erreur d’identifiants, puis trouvé une clé d’API sans rapport avec sa tâche. Il s’en est servi pour supprimer en neuf secondes la base de production et les sauvegardes de l’entreprise.